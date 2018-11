A Lakitelek Népfőiskola programjait mutatják be

Bemutatják a jelenleg működő Lakitelek Népfőiskolát a Polgárok Házában – tudatta lapunkkal Horváth Béla (képünkön), a Kölcsey Kör vezetője.

A ma 18 órakor kezdődő előadáson az MDF alapító tagja Lezsákné Sütő Gabriellával, a Lakitelek Népfőiskola igazgatójával egyebek mellett az intézmény beruházásairól beszél majd, továbbá képekben is bemutatják az új értékfeltáró kollégiu-mokat és szakkollégiumokat.

De szó lesz a 2019-es esztendő programjairól, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-ről, a László Gyula Intézetről, valamint a partiumi és az erdélyi kulturális közösségi mintaprogramról is.

– A Kölcsey Kört 2008-ban alapítottuk, hamarosan otthonra is leltünk a Polgárok Házában Budapesten a Visi Imre utcában, ez most az 54. rendezvényünk – fejtegette Horváth Béla. Ismertetése szerint nagyon intenzív politikai munka folyik a népfőiskolán, amely most már az egész Kárpát-medencére kiterjesztette tevékenységét.

– Lezsák Sándor rendkívül alapos, szisztematikus munkával szervezi azt a nemzetépítkezést, amelyet közel harminc éve kezdett el.

A Nemzeti Fórum Egyesület – amellyel szimbiózisban él a Lakitelek Népfőiskola – már az 1980-as években a Kárpát-medencei magyarságról beszélt, ami a Kádár-rendszerben nem volt egy bejáratott politikai hívószó – fogalmazott Horváth Béla, kiemelve, hogy a nemzeti összefogást elősegítő tevékenység teljes támogatást kap a jelenlegi polgári keresztény kormányzat idején.