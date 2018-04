A kereszténység nemcsak életmód, hanem küldetés is

A feltámadt Jézus úton van a világ felé, és azt akarja, hogy kövessük őt

Krisztus feltámadása képessé tesz minket arra, hogy áldozatot vállaljunk egymásért, a nagyobb közösségért, a rászorulókért és a jövő nemzedékért – mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap tartott szentmiséjén. Hol a családi élet tisztessége? Miért az irigykedés, a nyers erő? Hol a testvérszeretet? Mitől szaporodtak meg a hamis tudományok? Miért a „hazudozás a sikerágazat”? – kérdezte Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésében. – A feltámadt Jézus úton van a világ felé, és azt akarja, hogy kövessük őt – vélekedett Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap, a budavári evangélikus templomban tartott istentiszteletén.

Húsvét a valódi összefüggésébe helyezi az emberiség történetét, és rádöbbent arra, hogy egy nagy terv részesei vagyunk, amely Istentől indult és Istenhez érkezik. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szombat este Budapesten.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődött a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől, mindenkit meghív az örök életre. A zsúfolásig telt Szent István-bazilikában a bíboros hangsúlyozta: a kereszténység nemcsak „életmód”, hanem küldetés is.

„Csak ha láthatóan kifejezzük hitünket, akkor várhatjuk, hogy a kereszténységet komolyan vegye a világ” – fogalmazott Erdő Péter. Másnap, az esztergomi bazilikában a katolikus főpásztor azt mondta: Krisztus feltámadása derűssé tesz, nagyvonalúságot ajándékoz nekünk. Képessé tesz minket arra, hogy áldozatot vállaljunk egymásért, családunkért, a nagyobb közösségért, a rászorulókért és a jövő nemzedékért.

Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke ugyanakkor húsvétvasárnapi igehirdetésében arról beszélt: „Isten Jézus Krisztus kereszthalála, engedelmessége, nagy áldozati műve kapcsán arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy föltámasztja őt a halálból.”

A püspök szólt arról is, hogy ma szorongva kérdezzük: Hol a családi élet tisztessége? Miért az irigykedés, a nyers erő? Hol a testvérszeretet? Mitől szaporodtak meg a hamis tudományok? Miért a „hazudozás a sikerágazat”? Azt is kérdezzük magunktól: „Hitted volna, hogy minden piaci termék lesz, te magad is, hogy még a közösségi média is csak azért működik olyan pompásan, hogy eladják az adataidat, az érdeklődéseidet, a vágyaidat?” – fogalmazott.

– A feltámadt Jézus úton van a világ felé, és azt akarja, hogy kövessük őt – mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap, a budavári evangélikus templomban tartott istentiszteleten. Igehirdetésében kiemelte: a feltámadt Jézus a pogányok lakta Galileába küldi tanítványait, mert missziós feladatot akar rájuk bízni. Arra kéri őket, hogy Galileában tegyenek tanítvánnyá minden népet. Jézus tehát azt akarja, hogy a térítők, „a tanítók és a keresztelők egyháza legyünk” – mondta.