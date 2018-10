A Katonaszövetségek Európai Szervezete tartott rendkívüli kongresszust Budapesten

A Katonaszövetségek Európai Szervezete, az Euromil 118. elnökségi gyűlését és rendkívüli kongresszusát rendezték meg pénteken Budapesten – közölte a honvedelem.hu.

Az eseményen mondott beszédében Benkő Tibor honvédelmi miniszter kiemelte: a honvédelmi tárca mindig is kiemelt hangsúlyt fektetett az érdekvédelmi szervezetekkel folytatott egyeztetésekre.

Mint felidézte: Magyarországon huszonhat éve működik a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, amely a minisztérium és a szakszervezetek közötti legfontosabb döntés-előkészítő és információs platform. Azt mondta: a szakszervezetek a minisztérium legfontosabb partnerei az ebből adódó egyeztetési folyamatokban, az együttműködés ráadásul tovább szélesíthető.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik célja egy átfogó és kiszámítható katonai életpályamodell megteremtése a megfelelő illetményrendszer, illetve a lakhatási támogatások és egészségügyi hozzájárulások rendszere révén. A Zrínyi 2026 célja egy erős és modern hadsereg megteremtése – emelte ki a miniszter, hozzátéve: ehhez azonban gondoskodni kell az emberekről, ezt pedig a társadalom és a katonák felé is megfelelően kommunikálni kell.

A tárca e téren is nagyban támaszkodik a szakszervezetekre – hangsúlyozta a miniszter hozzátéve: egy jól működő szakszervezet ugyanakkor nem kizárólag a munkavállalókat támogatja, hanem hasznos tanácsokkal látja el a minisztériumot is, „hiszen a cél közös: egy erős, jól kiképzett, a fiatalok számára is vonzó honvédség megteremtése, hogy biztonságos Európát hagyjunk gyermekeinkre”.

Kitért arra is, hogy a munkaerő-piaci verseny a honvédségre is kihat. A toborzás emiatt komoly kihívást jelent, de a szakszervezetek e területen is jelentős szerepet játszhatnak, a minisztérium pedig számít is rájuk. Biztató jelként említette az önkéntes tartalékos rendszer kedvező fogadtatását, illetve a Magyar Honvédség utóbbi években pozitívba fordult megtartási rátáját.

Benkő Tibor azt mondta: a folyamatosan és gyorsan változó biztonsági környezetben az Euromil-lel folytatott egyeztetések is egyre jelentősebbek. Az aktuális kihívások között a miniszter megemlítette többek között a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, az illegális migrációt és a terrorizmust. Azt mondta: „e nehézségekre csak egy felkészült, elkötelezett, a társadalom által is támogatott katonákból álló haderő adhat hatékony válaszokat” – idézte a portál a miniszter szavait.