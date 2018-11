A Jobbikban kódolva van az antiszemitizmus

– Mély megdöbbenéssel állunk a nyilvánosságra került hangfelvétel előtt, amelyen Szávay István egy általa elkövetett erőszakos antiszemita gyűlöletcselekménnyel dicsekszik – olvasható a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) csütörtöki közleményében. Mint írták, megalakulásuktól kezdve fokozott figyelmet fordítanak a jobbikos politikusok zsidóellenes megnyilvánulásaira.

Országgyűlési képviselőik közül Gyöngyösi Márton a zsidó származásúak listázására szólított fel, Lenhardt Balázs izraeli zászlót égetett, Kulcsár Gergely a holo­kauszt emlékét gyalázta, Ágoston Tibor, a párt debreceni önkormányzati képviselője nyilvános rendezvényen tagadta a holo­kauszt megtörténtét, amelyért 750 ezer forint bírságot szabott ki rá jogerősen a bíróság. Mindezek alapján tagadhatatlan, hogy a Jobbikban továbbra is fellelhető az antiszemitizmus – sorolta az alapítvány, arra is felhíva a figyelmet, hogy ez idáig kimerült a verbális gyűlöletcselekmények szintjén, most azonban mindez megváltozott, hiszen Szávay maga hencegett azzal, hogy bántalmazott valakit zsidó származása miatt.

– Alapítványunk már évekkel ezelőtt felhívta a közvélemény figyelmét, hogy a stílusváltás mindösszesen a politikai marketing része, azonban a tettek és a pártba a születésétől fogva belekódolt antiszemita ideológia valójában mit sem változott – írta a TEV. Megjegyezték, éves jelentéseikből kiderül: amíg Magyarországon erőszakos cselekményekre elvétve kerül sor, addig Nyugat-­Európa számos országában a zsidóság fizikai léte van veszélyben.

Szávay István nyilvánosságra került hangfelvétele egyértelművé teszi, hogy a Jobbik képviselői nem képesek a civilizált érintkezésre – jelentette ki Heisler András a Facebookon csütörtökön közzétett bejegyzésében. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott: az „útszéli zsidózás” nemcsak az ő érzékenységüket sérti, hanem minden magyar állampolgár méltóságát is. Mint írta: egy olyan ember, aki nővel szembeni agresszióval kérkedik, jobban teszi, ha „belátva erkölcsi, szellemi alkalmatlanságát”, visszavonul a politizálástól. Az elnök arra hívta fel a figyelmet: kell hogy legyen korlát „a mondható és a mondhatatlan dolgok” között.