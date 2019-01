A HPV elleni védőoltás a férfiaknál is életmentő lehet

Magyarország egy elég sajátos helyzetben van, mert nagyon magas az átoltottsági szint. A kötelező védőoltásokon és az ajánlott védőoltásokon nagyon magas a részvételi hajlandóság – mondta Dr. Koiss Róbert, az ECHO TV Jó reggelt! című műsorában. Ennek köszönhetően a nyálimmunitás azokat a gyerekeket – akiknek a szülei védőoltás ellenesek – is védi. A HPV esetében azonban nem beszélhetünk nyálimmunitásról, ezért legalább a lakosság 80 százalékát be kell oltani – szögezte le a nőgyógyász.

Ma már bizonyítottnak látszik, hogy bizonyos víruseredetű daganatoknál megtalálták a kór okot, a méhnyakrák esetében a human papilloma vírust (HPV). Ennek bizonyos törzsei, a magas kockázatú vírusfertőzések okozhatnak méhnyakrákot vagy rák előtti állapotot – mondta Dr. Koiss Róbert. Nagyon fontos volt a lányoknál a HPV elleni oltás bevezetése 2014-ben. Ezzel lehet hosszútávon biztosítani a korosztályban a betegség előfordulását – hangsúlyozta a nőgyógyász.

Részben azért fontos, hogy a fiúk is be legyenek oltva, mert vírushordozóként megfertőzhetik a lányokat, azonban a fő ok, hogy világszerte emelkedik a fejnyaki daganatos megbetegedések száma. Ez főleg a fiatal, 40-45 éves férfiakat érinti – fejtette ki az onkológus.

Dénes Tamás kérdésére válaszolva a nőgyógyász közölte: megelőzés szempontjából fontos, hogy 12 éves korban megkapják a HPV elleni védőoltást. A magas átoltottsági szintet ebben a korosztályban lehet biztosítani. Nem szükséges a fertőzéshez szexuális együttlét. Hám fajlagos kórokozóról van szó, amelyet akár egy wellness hétvége alkalmával el lehet kapni. De a vírusfertőzések döntő többsége nem vezet daganatos képződéshez. Mindössze 10 százaléka okoz daganatot – mutatott rá.

Maga a vírusfertőzés láthatatlan, nincsenek előjelei. Önmagában az oltás még nem elégséges bizonyos betegségek kiszűréséhez, ezért nagyon fontos, hogy a nők eljárjanak szűrésre – hangsúlyozta az orvos.

