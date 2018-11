A hiányzó biztonságérzetnek is szerepe lehetett a német néppártok gyenge szereplésében

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a migráció következményeként, a hiányzó biztonságérzetnek is szerepe lehetett a német néppártok gyenge választási szereplésében a két legutóbbi tartományi választáson. Gulyás Gergely úgy vélte, a biztonság hiánya felül tudja írni az erősödő jólétet még Németország gazdagabb részein is, legalábbis erre utalnak a bajorországi és hesseni tartományi választások eredményei.

A miniszter a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Hanns-Seidel-Stiftung, a Konrad-Adenauer-Stiftung és a Polgári Magyarországért Alapítvány szerda esti budapesti Merre tart Németország? címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésén a német választási eredményeket elemezve arról is beszélt, hogy a mozgósító viták hiánya is káros lehetett a néppártok számára.

Gulyás Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a bajor választóknak 60-61 százaléka jobbra szavazott, csak most ez három párt között oszlott meg. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem sikerül az unió pártoknak a „középig tartó széles szavazótábort” egy tető alatt tartani.

Úgy vélte, ennek a legfőbb oka nem helyi, hanem berlini. Hozzátette: a nagykoalíció struktúrája szerinte nem tesz jót soha egy demokráciának.

Kifejtette, ahhoz, hogy a társadalom széles rétegeit egy néppárt le tudja fedni, politikai vitákra van szükség. Ha azonban ezek a viták csak a szélsőségekkel állnak fenn, akkor attól kezdve a néppártok közötti különbségek elmosódnak.

Katja Leikert, a CDU/CSU frakcióvezető-helyettese egyebek mellett arról beszélt, hogy a gyenge tartományi választási szereplésben szerepe lehetett a kormányzati vitáknak. Arról is beszélt, másfajta stílust kell képviselniük, és más hangon kell szólniuk, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát.

A közös pártcsaládhoz való tartozásra utalva azt is mondta, tiszteletben tartják, hogy Magyarországnak más véleménye van, és talán más utat választott, és belátják azt is, hogy ők sem csináltak mindent jól, de szerinte ezen már túl kellene lépni, mert attól nem lesznek együtt erősebbek, ha tovább engedik a polarizálódást. Most már azt kell nézni, mi az, amit együtt jól tudnak csinálni – fűzte hozzá.

Gulyás Gergely erre válaszolva arra hívta fel a figyelmet, vannak olyan kérdések, melyekben egyet kell érteni, és vannak más kérdések, például a migráció, amelyekről nem kell ugyanúgy gondolkodnia az egyes kormányoknak.

Elmondta, azért sem lehet egyetértés mindenben, mert másként gondolkodnak az egyes európai társadalmak, még akkor is, ha az EP-ben más pártcsaládhoz tartoznak, mint ott a V4-ek miniszterelnökei.

Katrin Staffler, a német szövetségi parlament európai ügyekért felelős bizottságának tagja szerint nem lehet azt mondani, hogy a gyenge tartományi választási eredményekért általánosságban a szövetségi politika a hibás, de komoly befolyása lehetett.

Az integráció és migráció témájáról szólva azt mondta, ezek továbbra is kihívások és problémák a számukra, de ezekre józanul, a számokat, adatokat, tényeket megnézve kell megoldásokat keresni.