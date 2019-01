A hétvégén melegszik az idő

Pénteken néhol még mínusz 15 foknál is hidegebb lehet, a hétvége további részében viszont melegszik az idő. Emellett napsütésre, de csapadékra – hóra, havas esőre, esőre – is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Pénteken délelőtt még többfelé megerősödik, az Alpokalján és északkeleten viharossá is fokozódhat a szél, ezért főként az utóbbi tájakon néhol hófúvás is lehet. Emellett napközben többórás napsütés várható, legfeljebb néhol lehet jelentéktelen hószállingózás. Este azonban északnyugat felől erős felhősödés kezdődik, és késő este északnyugaton már eleredhet a hó. A minimumhőmérséklet általában mínusz 15 és mínusz 2 Celsius-fok között várható, de a szélcsendes, kevésbé felhős, vastagabb hóval borított vidékeken ennél jóval hidegebb is lehet. A nappali maximumok többnyire mínusz 6 és plusz 2 fok között alakulnak, fagypont feletti értékek elsősorban nyugaton, délnyugaton várhatók.

Szombaton eleinte többfelé, majd helyenként várható vegyes halmazállapotú csapadék: reggelig döntőn hó, napközben délnyugat felé haladva egyre inkább havas eső, eső valószínű, néhol esetleg ónos eső is lehet. Helyenként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de a kezdetben gyengén felhős, hóval borított tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6 fok között várható, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.

Vasárnap többfelé fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék (nagyrészt eső, főként északkeleten, keleten havas eső, hó is lehet). A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között valószínű. Napközben 0-7 fokig melegszik a levegő – olvasható az előrejelzésben.