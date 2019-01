A hétvégén is többször várható csapadék

A hétvégén is folytatódik a hideg, szeles, télies idő, többfelé napközben is fagypont alatt alakul a hőmérséklet. Többször várható csapadék is, ónos esőre, havas esőre, havazásra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken kezdetben még szórványosan hószállingózás, gyenge havazás előfordulhat, majd egy kisebb szünet után elsősorban a déli megyékben havazás, hószállingózás, délkeleten, keleten továbbra is vegyes halmazállapotú csapadék lesz a jellemző. Főként a Dunántúlon erős, viharos lesz a szél. A Bakonyban, majd később a délnyugati vidékeken a szél hordhatja a havat. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0, napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton reggeltől mérséklődik a légmozgás. Délkeleten, keleten elszórtan havazás, északnyugaton, nyugaton szórványosan hó, havas eső, ónos eső várható. A minimumhőmérséklet mínusz 12 és mínusz 4, a maximumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű.

Vasárnap a rövid napos időszakok mellett elszórtan alakul ki csapadék; keleten hó, nyugaton eső, ónos eső valószínű. Több helyen megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 10 és mínusz 1, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul – olvasható az előrejelzésben.