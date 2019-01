A hazai nagyvárosok nyitottak a környezetbarát megoldásokra

Egyre több önkormányzatnál használnak elektromos kerékpárt a munkavégzéshez

Több környezetbarát rendszert, eszközt tesztelő programnak adnak otthont hazai önkormányzatok, amelyek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az energiatakarékos és zöldmegoldásokra. Egyes településeken elektromos kerékpárt, autót használnak, máshol a napenergiát igyekeznek hasznosítani.

Két elektromos kerékpár tesztelését kezdik meg Pakson, a járműveket a polgármesteri hivatalban dolgozók használják majd a munkavégzésük során. Még idén további öt hasonló jármű érkezik lakossági használatra – mondta el a napokban sajtótájékoztatón Paks polgármestere. Szabó Péter hozzátette: ezzel a fenntartható városi közlekedést igyekeznek népszerűsíteni.

Pécsről szintén arról tájékoztattak, hogy a helyi közterület a járőrszolgálatoknál elektromos kerékpárokat használ a tavasz kezdetétől az ősz végéig. Emellett a baranyai megyeszékhelyen tavasztól indul az e-bike-rendszer, azaz a helyiek és a turisták számára elektromos bicikliállomások nyílnak meg több tucat kölcsönözhető kerékpárral a város több pontján.

Veszprém egy nemzetközi kísérlet első számú állomása, ahol egyelőre próbaüzemben működik a közösségi elektromos hálózatmegosztó rendszer (power sharing). A Servo Movement és a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. közös pilot programjában egy – alapvetően kétkerekű eszközzel bonyolítható – elektromos közlekedést népszerűsítő kampányt indítottak el tavaly szeptember 17-től. Ez egyben egy tesztidőszak is mind az elektromos járművet használók, mind a közösségi közlekedés, mind pedig a további járműfejlesztések területén.

Az eddig ideiglenesen hét helyszínen telepített töltőpontokhoz a tesztüzem alatt bárki ingyenesen hozzáférhet, és nemcsak elektromos járművek, hanem minden 230 voltról vagy USB-vel működő eszköz töltésére is alkalmasak. A töltőpontok használhatóságát, későbbi elhelyezését szerződéses tesztelők is vizsgálják, hogy megfelelőképpen előkészítsék az elektromos járművekkel közlekedés lehetőségét a városban.

Kaposváron energetikailag korszerűsítették a városházát, ennek során napelemeket is helyeztek az épületre. Emellett számos közintézményt is hasonlóan fejlesztenek, valamint a távhőhálózatukat is bővítik. Az önkormányzat kitért arra is: Kaposváron a teljes helyi járatos buszflotta CNG meghajtású járművekből áll, de nyáron vesznek ezek mellé még két elektromos buszt is. – Van biogázerőmű a városban a buszainkhoz, de már tervezzük az újabb biomassza-erőmű megépítését. Létesítettünk elektromos töltőállomásokat is, első körben hetet, és van több elektromos autónk is – tették hozzá.

Dunaújváros polgármesteri hivatalának 2007 óta van az országos környezetvédelmi hatóság által regisztrált EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere, amelyet a közigazgatásban elsőként szerzett meg – tájékoztatta lapunkat az önkormányzat. Ennek alapfeltétele többek között a környezetbarát és energiatakarékos megoldások alkalmazása.

– Ezzel összhangban minden évben szeptember 16. és 22. között megrendezzük az európai mobilitási hét és autómentes nap programjait, amelyek az energiatakarékos és környezetbarát közlekedésre hívják fel a városlakók figyelmét – tájékoztattak. Elmondták azt is, hogy tavaly már harmadik alkalommal nyerte el az önkormányzat és hivatala a legjobb szervezői díjat, és az oklevél mellé ezzel újabb, már a harmadik kerékpárt kapták meg. – Ezeket a környezetvédelmi munkához használjuk a városon belüli helyszíni szemlékhez – fűzték hozzá.

Kitértek arra is, hogy az elektromobilitás elterjesztése kiemelt célként szerepel a városban, így több elektromosautó-töltőállomást is üzembe helyeztek már Dunaújvárosban. A hivatali eszközbeszerzéseknél szintén a környezetbarát, energiatakarékos és energiahatékony megoldásokra törekednek. – Az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb térnyerésével pedig jelentősen csökkent a papírfelhasználás, a nyomtatás és a másolás – hangsúlyozták.

A szolnoki önkormányzat azt közölte: tavaly hat elektromos gépjárművet szereztek be az E.On-nal együttműködve, a három személyautó és a három kisteherautó a hivatal munkáját segíti. – Hasonlóan a városhoz, az önkormányzati tulajdonban lévő Szolnoki Városüzemeltetési Kft. is elektromos járműveket – egyebek mellett teherautót és speciális, nagy teljesítményű porszívóval felszerelt takarítóautót – vásárolt a különböző munkálataihoz – tették hozzá.