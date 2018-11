A határon túliakat támadják Gyurcsányék

Az Országgyűlésben napirend előtt Vadai Ágnes (DK) azt kifogásolta, hogy míg a kormány 3,3 millió forintot ad a Vajdaságban házvásárlásra önerő nélkül úgy, hogy ezt a pénzt nem a határon túliak fizetik be az államkasszába, addig Magyarországon elvette a lakhatási támogatásokat, megszüntette a lakáskasszát. Szerinte ez a támogatás nem szól másról, mint a szavazatvásárlásról. „Ne jöjjenek azzal, hogy önök mekkora nagy nemzeti turbómagyarok” – fogalmazott a Gyurcsány-párt politikusa.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint Vadai 2004 decemberéhez hasonlóan most is rátámad a határon túli magyarokra. Dömötör Csaba hangsúlyozta: míg a szocialisták idején került „IMF-lélegeztetőgépre” az ország, elszabadult a devizahitelezés, eltörölték az otthonteremtési programot, bagóért elherdálták a nemzeti vagyont, addig a magyar gazdaság ma már annyira stabilan áll a lábán, hogy a külhoni közösségeket és az otthonteremtési programot is tudja támogatni.

Szabó Tímea (Párbeszéd) a hajléktalanokat érintő intézkedésekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy az Orbán-rezsimben bűnné vált a nincstelenség, a kormány nem egyszerűen közömbös a szegénységgel szemben, hanem uszít a szegények ellen, és a szolidaritás írmagját is ki akarja irtani a társadalomból.

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-mának parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta, hogy míg a Párbeszéd segélyezéssel tartaná folyamatos nélkülözésben a társadalom peremére szorult embereket, addig a mostani kormány munkalehetőséget, közfoglalkoztatást ad nekik. Rétvári Bence szerint a Párbeszéd amellett érvel, hogy a hajléktalanok továbbra is a közterületeken éljenek, a kormány pedig segíteni szeretne nekik.