A gyümölcs, ami húsételek mellé is remekül passzol

A görögdinnye sokrétűen felhasználható a konyhában

Szinte mindenki tudja, hogy magas víztartalma mellett többféle vitamin van a görögdinnyében. Legtöbben a hagyományos módon, önmagában fogyasztják a gyümölcsöt, pedig másképpen is fel lehet használni.

A meleg időjárásnak köszönhetően akár szeptember közepéig is elnyúlhat a dinnyeszezon, aminek nemcsak a termelők, hanem a fogyasztók is örülhetnek. Magyarország egyik legkedveltebb gyümölcse ugyanis a görögdinnye. Sikerének több oka van, viszonylagos olcsósága mellett a magas víztartalma miatt kedvelt az Afrikából származó gyümölcs.

A görögdinnye felhasználásának és fogyasztásának azonban sok, ám kevésbé ismert módja van. Erről kérdeztük Földi Rita gasztro- és életmódbloggert.

– Alapvetően a dinnyét jól behűtve érdemes fogyasztani, az idősebb generáció szerint egy szelet fehér kenyérrel az igazi – meséli Földi Rita a klasszikus fogyasztási szokásokat, de hozzáteszi, hogy gasztrobloggerként jóval több variációval is kísérletezett már. Az egyik ilyen megoldás a dinnyesmoothie, melynek elkészítése roppant egyszerű: a gyümölcsöt a kimagozást követően fel kell darabolni, majd egy marék jéggel összeturmixolni. A hűsítő italt ízlés szerint mézzel, lime-mal vagy mentával is lehet ízesíteni.

Földi Rita szerint a görögdinnyét a kerti sütögetések alkalmával is fel lehet használni. – Grillezéskor nem csak húsokban érdemes gondolkodni. A sült csirkemell mellé például grillezhetünk dinnyét is. Enyhén megsózom a dinnye­szeleket, és már mehet is a grillrácsra – osztja meg az első hallásra kissé extrémnek tűnő tippet a Life & Trend blog alapítója, akinek van ötlete arra is, hogy a dinnyét hogyan használjuk fel, ha édességet akarunk készíteni. Ehhez a kimagozott dinnyét össze kell turmixolni mézzel vagy egyéb édesítővel, valamint egy kevés vízzel. Ezután fagyasztóba tesszük, majd tízpercenként villával átkeverjük.

– Ezt öt-hat alkalommal megismétlem, és már fogyasztható is a hűsítő, dinnyés finomság. A krémesebb állag eléréséhez át is lehet turmixolni még egyszer – ecseteli az életmód-tanácsadó.

A népszerű gyümölcsből készíthető leves is, még ha meglepően is hangzik. Földi Rita a görögdinnyét egy különleges gazpachós recept alapanyagaként is tudja ajánlani. A gazpacho a spanyol konyha készítménye, olyan leves, amelyet jellemzően hidegen tálalnak.

– A kimagozott dinnyét turmixgépbe teszem kaliforniai paprikával, szárzellerrel, lila hagymával, kígyó­uborkával és paradicsommal. Pirított kenyeret, kevés fokhagymát, friss bazsalikomot, olívaolajat, kevés ecetet adok hozzá, és ízesítem őrölt fekete borssal és sóval. Összeturmixolom, átszűröm és hűtőbe teszem egy órára – magyarázza a blogger, aki kiemeli: a dinnye kitűnő vízhajtó, vesetisztító és salaktalanító is egyben.