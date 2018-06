A gyermekek érdekei kiemelten fontosak a magyar jogban

Apasági nyilatkozatnál nem szükséges bizonyítani a vérségi kapcsolatot

A kiskorú gyermek érdeke mindennél fontosabb mérlegelési szempont a nemzetközi és a magyar polgárjogban egyaránt. Bár a jogalkotó szándéka, hogy az apai jogállást lehetőleg a biológiai származás alapozza meg, egyes esetekben – például a házassági kötelékben, valamint apai elismerő nyilatkozattal – a vérségi származást nem szükséges bizonyítania az apaságért jelentkezőnek.

Az apaság megállapításánál is a kiskorú gyermek érdeke a legfőbb mérlegelési szempont a lassan harmincéves New York-i gyermekjogi egyezmény szellemisége és a polgári törvénykönyv családjogi könyvének alapelve szerint – számolt be róla az Országos Bírói Hivatalnak adott interjúban Gulyás István, az Egri Törvényszék bírája. Sokszor előfordul, hogy a gyermek biológiai apja nem él házassági kötelékben az anyával, ezekben az esetekben a jogi szakember tájékoztatása szerint az apai elismerő nyilatkozat tétele a legegyszerűbb és legkíméletesebb módja a jogállás rendezésének, mivel így nincs szükség az érintettek közötti peres eljárás lefolytatására.

Nem feltétel annak bizonyítása sem, hogy a gyermek biológiailag az elismerő nyilatkozatot tevő férfitól származik, akinek azonban legalább tizenhat évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél, de szükséges az anya – vagy a gyermek törvényes képviselője –, valamint ha a gyerek betöltötte a tizennegyedik életévét, az ő hozzájárulása is. A nyilatkozatot jellemzően utólagos házasságkötésnél, anyakönyvvezető előtt teszik meg.

A törvényszéki bíró arra is felhívta a figyelmet, hogy sok esetben rendkívül nehéz a biológiai és a vélelmezett apa közötti érdekegyensúly megteremtése. Nem ritka, hogy azon vér szerinti apák, akik szeretnék megszerezni az apai jogállást, azzal szembesülnek, hogy apasági vélelem alapján más férfit már bejegyeztek. A bírói gyakorlatnak tekintettel kell lennie arra, hogy a gyermeknek joga van megismerni a származását, miként joga van a családi kapcsolatok megerősítéséhez is, ugyanakkor figyelni kell a biológiai és vélelmezett apa érdekeire.

– A törvény egy 2014 óta hatályban lévő változással igyekszik zökkenőmentessé tenni a fentihez hasonló esetek rendezését – mutatott rá Gulyás István. Bár az olyan házastársaknál, ahol az életközösség már megszűnt, de a frigyet a bíróság még nem bontotta fel, a jog szerint még mindig azt a férfit tartják a születendő gyermek apjának, aki a gyermek anyjának házastársa volt. Ha az anya, a vélelmezett apa, valamint az, akitől a gyermek ténylegesen származik, gyorsan és egyszerűen szeretnék rendezni a gyermek származásának kérdését, közös kérelmükre egy gyors, nem peres eljárásban nemcsak az apaság vélelmének megdöntése lehetséges, hanem az is, hogy a tényleges apa teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tegyen.

– A szabályozásból érezhető annak igénye, hogy az apai jogállást lehetőség szerint a biológiai származás alapozza meg, de a házasságon, valamint az apa elismerő nyilatkozatán alapuló apaság esetében a vérségi származást nem szükséges bizonyítani – mutatott rá a jogi szakember, hozzátéve: a szülő és gyermek közötti rokoni kapcsolatot még az örökbefogadás is létrehozhatja, a kiskorú ugyanis ilyenkor az örökbe fogadó gyermekének minősül.

– A családból kikerült gyermek esetében a befogadó környezet pótlásának az örökbefogadás a leghatékonyabb módja, jogi szempontból pedig a szülő-gyermek kapcsolat teljesen egyenrangú formája – húzta alá a bíró.

Gulyás István kiemelte: a családi jog a szülők számára egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosít mindaddig, amíg közös szülői felügyeletről beszélünk az adott gyermek esetében. Így az apát ugyanúgy megilleti – többek között – a gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének a joga és kötelezettsége, mint az anyát.