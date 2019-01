A CÖF-CÖKA elküldte az üzenetét Sargentininek, és az EP összes képviselőjének

Az Európai Unió parlamenti képviselőjének, Judith Sargentini asszonynak írt nyílt levelet a CÖF-CÖKA a mai napon bocsátotta útjára. Az üzenethez csatolt kísérő levélben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Tisztelt Képviselő Asszony!

A magyar civil társadalom nagy többsége mély aggodalommal figyeli a magyar kormány és így Magyarország elleni, eltúlzott aktivitással folytatott aknamunkáját.

A magyar és angol nyelven, a magyar emberek általános véleményét tükröző levelet azért küldjük meg Önnek, hogy gondolja át az Európai Unió egységét is romboló magatartását, hiszen Ön tevékenységével a szövetséges államok egymásra haragításában jár élen. Szeretnénk azt is tudomására hozni, hogy jelen levelünket az Európai Parlament összes képviselőjének is megküldtük.

Reméljük, hogy nyílt levelünk a magyar emberek ellen irányuló ténykedésének átgondolására készteti. Nyílt levelünkhöz Magyarországon, pár nap alatt, 7100 polgár csatlakozott aláírásával és több mint 60 egyesület, alapítvány is kifejezte egyetértését.

Az aláírások a CÖF-CÖKA irodájában hivatalos formában megtekinthetők.

A levél teljes tartalma IDE kattintva érhető el.