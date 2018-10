A CIA igazgatója Törökországba utazott a Hasogdzsi-ügy miatt

Törökországba utazott Gina Haspel, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója hétfőn este, a látogatást hivatalosan nem jelentették be, és a The Washington Post című lap megkeresésére a CIA szóvivője nem is kívánt reagálni a hírre.

A lap nevük elhallgatását kérő tisztségviselőkre hivatkozva közölte az értesülést.

Haspel kedden érkezik Ankarába, amikor Recep Tayyip Erdogan török elnök várhatóan helyi idő szerint kora délután beszédben tárja fel mindazt, amit Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró meggyilkolásáról a török hatóságok tudnak.

Amerikai elemzők szerint a CIA-igazgató ankarai látogatása jelzi az amerikai hírszerző közösség erőfeszítését, hogy részletesen megismerhesse és értékelje a törökök birtokában lévő információkat, beleértve azokat a törökök által már többször említett hang- és videofelvételeket, amelyek a gyilkosságot rögzítették. Az amerikai hírszerzés egyre szkeptikusabban fogadja a történtek szaúd-arábiai magyarázatát. A The Washington Post információi szerint figyelmeztették is a Fehér Házat, hogy a gyilkosságot nem követhették el a szaúdi vezetés tudta nélkül.

Hétfőn Donald Trump elnök újságírókkal közölte: „nem vagyok elégedett azzal, amit hallottam” Szaúd-Arábiából. Az elnök megismételte, hogy „a végére jár” az ügynek. „A vezető hírszerzőink ott vannak Törökországban. Majd meglátjuk, mire jutnak, holnap már többet tudok” – fogalmazott Trump. Hozzátette, hogy nemcsak Törökországban, hanem Szaúd-Arábiában is ott vannak az amerikai hírszerzők.

Közben az NBC televízió hétfő este közölte: Dzsamál Hasogdzsi hónapokkal a meggyilkolása előtt találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg testvérével, Kálid bin Szalmán herceggel, aki jelenleg Szaúd-Arábia washingtoni nagykövete. A találkozó – az NBC szerint – a szaúdi nagykövetség washingtoni épületében volt, 2017 végén vagy 2018 elején. Hasogdzsi konzuli ügyek intézésére ment a nagykövetségre, ahol a diplomaták felismerték őt és azonnal hívták a nagykövetet.

Dzsamál Hasogdzsi és Kálid herceg mintegy félórán keresztül beszélgetett egymással, a megbeszélésekről azonban konkrétumok nem derültek ki. Az NBC három, meg nem nevezett forrása szerint – kettő közülük Hasogdzsi barátja – a nagykövet arra beszélte volna rá a Washington mellett élő újságírót, hogy térjen haza Szaúd-Arábiába. Hasogdzsi egyik barátja szerint a 30 éves Kálid herceg kifejezetten kedves és barátságos volt.

Az NBC információi szerint Kálid herceg és a királyi udvar tanácsosa, Abdullah al-Kahtáni – akit a múlt pénteken menesztettek a gyilkosságban játszott szerepe miatt – már legalább egy év óta arról győzködte Hasogdzsit, hogy térjen haza. Kahtáni az idén nyáron még magas pozíciót is ajánlott neki a királyi udvarban, vagy egy kutatóközpontban. „Oh, Dzsamál, gyere haza, hiányzol itt nekünk, minden meg van bocsátva, remek állást kapsz” – idézte az NBC Hasogdzsi barátját arról, hogyan próbálták hazacsábítani az újságírót.

Sajtóértesülés: az újságíró ruháiban hagyta el az isztambuli konzulátust egy férfi

A Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságírónak megölésével gyanúsított 15 fős szaúdi különítmény egyik tagja vélhetően azzal a szándékkal érkezett az újságíró halálának helyszínére, Rijád isztambuli konzulátusára, hogy Hasogdzsi ruháit magára öltve úgy tűnjön, az újságíró elhagyta az épületet – jelentette a CNN amerikai hírtelevízió egy török tisztviselőre hivatkozva, amit egy biztonsági kamerás felvételekkel is alátámasztott.

A török nyomozásban vizsgált felvételeken látható, hogy a kockás inget, farmernadrágot és sportcipőt viselő férfi belép a konzulátusra, majd feltételezhetően Hasogdzsi ruháiban (sötét öltöny felső, szürke ing és farmernadrág) a hátsó kijáraton elhagyja az épületet egy másik férfival.

Az újságíróval hasonló felépítésű al-Madanira még álszakállat is ragasztottak, de a cipőket nem cserélte le.

A férfit Musztafa al-Madaniként azonosították a török hatóságok, egyike annak a 15 fős különítménynek, amely az újságíró eltűnésének napján, október 2-án érkezett Rijádból Isztambulba, és még aznap távozott. A gyanú szerint őket küldték Hasogdzsi megölésére.

A férfi még egy, az isztambuli Kék Mecset közelében készült felvételen tűnik fel órákkal azután, hogy az újságíró belépett a konzulátusra. A CNN szerint a konzulátusnál taxit fogott, elment a mecsethez, ahol egy nyilvános mosdóban ruhát cserélt és felszívódott.

Eközben a török hatóságok eközben bejelentették, hogy hétfőn találtak egy autót egy isztambuli parkolóban, amely a szaúdi konzulátushoz tartozik. Több török televíziócsatorna is leadott egy október 18-i biztonsági kamerás felvételt, amelyen állítólag a szóban forgó autó látható, melyet megközelít egy másik, diplomata rendszámú gépjármű. Ezt követően az látható, hogy valaki csomagokat pakol át a parkoló autóból a diplomata rendszámosba, majd elhajt.

Az NTV török műsorszóró jelentése szerint a török hatóságok át akarták vizsgálni a gyanús járművet, de nem kaptak engedélyt a szaúdiaktól. A CNN Türk értesülései szerint az átvizsgálásra kedden kerülhet sor.

A szaúdi abszolút monarchiát élesen bíráló Hasogdzsi október 2-án tűnt el, miután bement az isztambuli szaúdi főkonzulátusra, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges dokumentumokat intézze. Török menyasszonya az épületnél várta, de nem látta kijönni. Hang- és videofelvételekre hivatkozó török sajtóbeszámolók, valamint neve elhallgatását kérő török tisztségviselőktől származó amerikai értesülések alapján Hasogdzsit a főkonzulátuson brutális módszerekkel meggyilkolták. A gyanú szerint az elkövetők a szaúdi trónörököshöz közelálló tisztviselőket is tagjai között tudó 15 fős különítmény.

Szaúd-Arábia mindezt korábban tagadta, de szombaton beismerte az újságíró megölését. Azóta azonban számos nemzetközi szervezet és nyugati ország vezetője szólalt meg, többen újfent elítélték a Hasogdzsi megölését, és további vizsgálatokat követeltek.