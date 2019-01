A baloldal nem segítette az otthonteremtést

A baloldal nem segítette az otthonteremtést, és most is eltörölné a családok otthonteremtési kedvezményét (csok). Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányzásuk idején megszüntették az első Orbán-kormány által bevezetett otthonteremtési támogatásokat, eltörölték az otthonteremtési adókedvezményeket és az államilag támogatott lakáscélú kölcsönöket is.

Ezzel sokaktól elvették az esélyt az önálló lakás vásárlására, a kormányzati támogatás hiányában pedig kockázatos devizahitelbe kényszerítették a családokat, és több mint egymillió család otthonát és megélhetését sodorták veszélybe – közölte a Fidesz-frakció szombaton az MTI-vel. Ebben azt is hangsúlyozták: az ellenzék az elmúlt években sem támogatta az otthonteremtést segítő intézkedéseket: a csok bevezetését, a csökkentett lakásáfát és az otthonteremtési program költségvetési támogatását sem.

A csok hatékonyságával kapcsolatban szombaton sajtótájékoztatót is tartottak. – Az elmúlt évben már csaknem harmincezer család vette igénybe, így 2015-től már 95 ezer család otthonteremtését segítette az állam a csokkal – ismertette Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten. Hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy az elmúlt négy évben összesen 274 milliárd forintot használhattak fel a családok otthonteremtésre.

Mivel idén a családok még kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe a támogatást, 2019-ben a büdzséből 242 milliárd forint használható fel a csokra – tette hozzá a politikus. Az intézkedés egy­aránt kedvező hatást gyakorol a demográfiai folyamatokra és a gazdaságra. A támogatásban részesülő családok 230 ezer gyermeket nevelnek, valamint további 45 ezer gyermeket vállaltak.

Ebben az évben a három gyereket nevelő családok már nem tízmillió, hanem tizenötmillió forintnyi kedvezményes kamatozású hitelt vehetnek igénybe, és a kétgyermekes családok is tízmillió forint hitelt használhatnak fel – emlékeztetett. Ezért arra számítanak, hogy továbbra is bővülni fog a csokot igénylő családok száma – mondta Rétvári Bence.