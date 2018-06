A baloldal is asszisztált a Soros-jelentéshez

– Szégyen, hogy a magyar baloldal ismét részt vett egy Magyarország elleni támadásban, a magyar baloldal is nyakig benne van a Soros-jelentés elkészítésében – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommuniká­ciós igazgatója. Hangsúlyozta: az általa Soros-jelentésként említett dokumentum egyetlen célja nyomást gyakorolni a bevándorlásellenes Magyarországra.

Hétfőn az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) Brüsszelben elfogadta az úgynevezett Sargentini-jelentést, amit 37:19 arányban szavaztak meg a képviselők. A dokumentum szerint Magyarországon fennáll a veszélye az európai értékek súlyos és módszeres megsértésének, ezért indokolt a hetedik cikk szerinti eljárás megindítása. Orbán Viktor miniszterelnök Soros-jelentésnek minősítette a dokumentumot, amelynek célja – mint hangsúlyozta – a nyomásgyakorlás.

– A magyar baloldal mindig ezt teszi, hátba támadja Magyarországot Brüsszelben, másokkal együttműködve – fogalmazott Hidvéghi, utalva arra, hogy két európai parlamenti képviselő, Niedermüller Péter (DK) és Ujhelyi István (MSZP) is nyújtott be javaslatokat a jelentéshez. Kiemelte: a baloldal azokkal működik együtt, akiknek célja, hogy Európát migránsokkal telepítsék be, és akik hazánkból is habozás nélkül bevándorlóországot csinálnának.

– Ha a nemzeti kormány helyett a baloldal tárgyalna most az Európai Unió központjában, akkor elmondhatnánk, hogy már rég végrehajtották volna a betelepítési kvótákat, és már rég együttműködnének a bevándorláspárti brüsszeli politikusokkal – közölte.

Szijjártó Péter az Echo TV-nek adott telefonos interjúban arról beszélt: az ítélet előre meg volt írva, és világos volt, hogy politikai alapon el fogják vagy el akarják ítélni Magyarországot. – Ez az írás minősített hazugságok gyűjteménye, képtelen vádakat határoz meg Magyarországgal szemben.

Ebben a dokumentumban olyan állítások szerepelnek, amelyeket számtalanszor megcáfoltunk, amiket más nemzetközi szereplők tettek, azokat is megcáfoltuk, ám ez a LIBE-bizottság tagjait nem érdekelte – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.