XXI. századi…

Már akkor sem volt igaza Vona Gábornak, amikor azt vágta a képünkbe kajánul, hogy szerinte mindenki jobbikos, csak van, aki még nem tud róla. Manapság azonban sokkal inkább az a kérdés, miért gondolja még valaki magáról azt, hogy közösséget kell vállalnia ezzel a szánalmas társasággal.

Az egykori radikális, nemzeti elkötelezettségű párt mára megélhetési bűnözők politikai transzgender közösségévé változott, ahol nemváltó műtétek helyett a moralitásért felelős részt roncsolják saját agyukban a szereplők, és meggyőződésüket váltogatják úgy, mint más az alsógatyát. A Heller Ágnes halálos ölelésében vergődő „nemzeti néppárt” addig gyakorolta a 180 fokos fordulatokat, hogy lassan elfogy a frakciója, a tagsága és a szavazóbázisa is. Távozó polgármesterek, helyi képviselők, sőt országos alelnökök politikai hullái szegélyezik azt a kacskaringós ösvényt, amelyre akkor keveredett a szebb jövőért áhítozó társaság, amikor szatócs jellemű elnökük a párt lelkét is odalökte a ponyvára a többi áruba bocsátható kacat mellé.

A folyamat szerves része Szávay István lemondása országgyűlési képviselői mandátumáról. Szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a félrevezetett választópolgárok tömegei visszanyerjék tisztánlátásukat. Ne legyen senkiben kétség, a Szávayk, Vonák, Sneiderek gyurcsányi tökélyre fejlesztették az ordas hazugságokon alapuló politizálást. Hazugság volt már a cukiságkampány is. Minden szélsőséges véleménye az volt a párt holdudvarában, hogy a hatalom megszerzése érdekében így kell beszélnie a vezetésnek, de amint nyernek a választásokon, majd visszatérnek a normális kerékvágásba.

Szávay elcsípett hencegése az elferdített heftiről az őszinte jobbikos hang, nem Vona hanuka-üzenete. Csúcsra az járatta a hazugsággyárat, amikor minden közvélemény-kutatással szembemenve elhitették egymilliónál is több emberrel, hogy le tudják győzni a Fideszt. Sőt, csak ők tudják legyőzni. Az elnök hebehurgya lemondása sem adott választ arra a kérdésre, honnan szedte azokat az információit, amelyek a súlyos tévedéshez vezettek. Vagy nagyon is jól tudta, mi a pálya, csak ez a trükk jobban fizetett? De hazugság volt a teljes tisztújítás is, hiszen nagyon úgy tűnik a legfrissebb hangfelvételekből, hogy nemcsak az elnökválasztást manipulálták úgy, hogy Vona embere győzzön, hanem az alelnökök személyét illetően is biztosra mentek. Szávay már órákkal a voksolás előtt tudta, kik a befutók. Nem kis büszkeséggel ecsetelte, mennyit dolgozott ő ezért, hogy minden a tervek szerint alakuljon. A demokrácia legnagyobb dicsőségére.

A botcsinálta riporternek felcsapott pártelnök tehát csak falból vonult vissza, hogy videózás közben begyógyuljanak a választási vereség okozta sebek, és kellő pillanatban visszatérve majd újból győzelemmel hitegethesse az áprilisban is csúnyán átvert híveit. Közben pedig mindent ő irányít a háttérből.

Érdemes elgondolkodni kicsit a hangfelvételeken is. A propagandaszöveg szerint a Jobbik a XXI. század pártja, amely meghaladta minden tekintetben az országot szétszakító, idejétmúlt, korrupt, leszerepelt politikai formációkat. Ehhez képest nem lehet valami felemelő érzés azt átélni, hogy ha négy-öt jobbikos összehajol, akkor egyikük biztos rögzíti az egészet. Valamire majd csak jó lesz. Ez, a modern technikát alapul véve valóban jövőbe mutató, ám a bizalom tekintetében egészen sötét fejezeteit idézi a múltnak. És ki tudja, vajon mi fog még kiderülni, mi szivárog még ki?

Napvilágot lát esetleg egy felvétel arról, hogy míg ti, jobb sorsra érdemes magyarok dolgoztatok, addig ők, a jobbikos elit tényleg zacskós pénzekkel akart megvenni titeket?

