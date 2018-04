Ó, az a média!

Most végre azt is megtudtuk, hogy a média az oka mindennek, egészen pontosan a közszolgálati televízió, mert az nyomta a kormánypropagandát. Akkor nézzük!

Az Index már hét éve megírta, hogy „Zuhan az MTV nézettsége”, s ezt egy 2010. végi kutatás támasztotta alá: „Míg 2010 5. hetében a Híradó nézettsége átlag 8,1 százalékos nézettséget hozott a 18–49-es korosztályban, addig egy évvel később már csak átlagosan 4,9 százalékot ért el.”

De nehogy azt gondolják, hogy ezt nem lehet alulmúlni! Az igazi zuhanás csak 2014 után kezdődött, amikor megtörtént az M1 átalakítása hírcsatornává. Már 2015 nyarán erről számol be a 24.hu: „Elfogytak a köztévé nézői, a Híradót például három hónap alatt kétszázezernél is többen hagyták ott.” Nézzük tovább: „Az esti fél nyolcas Híradót már csak 116 ezer ember nézi”, írja a Népszabadság. „A köztévé hírcsatornáját már az ATV is lenyomja.”

Ezt bizony a 444.hu írta meg kegyetlen őszinteséggel 2015. június 12-én. De a 444 még ennél is tovább is ment: „A köztévé híradója már korábban is fokozatosan veszítette el a nézőit, a nagy március 15-i átalakítás idején 332 ezer néző ült le a fél nyolcas Híradóra. És most, tadamm: 151 ezres tábor. […] A kereskedelmi tévék híradóit 6-700 ezren nézik. A Népszabadság szerint a két hónapos hírcsatorna napi átlagos nézettsége a felnőtt tévénézők körében három százalék körül alakul mostanában, ám főműsoridőben még kevesebben kapcsolnak oda.”

Ez bizony nem egy súlycsoport, ráadásul a 444 alaposan alábecsülte az RTL Híradójának nézettségeit. Lássuk csak: nézettségi adatok 2018 – 12. hét: RTL Klub Híradó 893 391; 2018 – 11. hét: RTL Klub Híradó 1 057 600; 2018 – 10. hét: RTL Klub Híradó 910 884. S ez csak három adat a politikailag legérzékenyebb, választások előtti időszakból. S persze erre nyilván az a válasz, hogy az RTL Híradót – amelyben Szellő Pista és Erős Toncsi a legkomolyabb ellenzéki propagandát tolja – nem az M1 Híradóval, hanem a TV2 híradójával kell összehasonlítani.

Bizony, meg is tették ezt helyettünk mások, íme. „Kiszivárogtak a nézettségi adatok: agyonveri az RTL Híradója a TV2 Tényeket.” Szalay Dániel kolléga ezen a címen foglalta össze kegyetlenül az igazságot: „A számok alapján egyre több napon vert 10 százalékpontot, olykor annál is többet az RTL Híradó a TV2 Tényekre. November 19-én vasárnap például a 18–59-es korosztályban 13,5 százalékpontot vert az RTL Híradója a TV2 Tényekre, míg a teljes lakosságban 8,9-et. Ráadásul egyes napokon 200-250 ezer nézőnyi különbség is mutatkozik a két műsor között. Most vasárnap a különbség csaknem 300 ezres volt.” (24.hu, 2017. november 23.)

Szóval itt állunk egy médiatérben, amelyben az RTL Híradója a millió körüli nézőszámot hozza, ellenben az M1-et alig nézik 150 ezren, a TV2-t is csak 600 ezer körül. Aztán vannak a kisebb kereskedelmi csatornák, például a kormánypárti Echo TV-vel szemben ott a két ellenzéki adó, az ATV és a Hír TV; utóbbi az elmúlt három évben a Kálmán Olga–Csintalan Sándor–Bella Levente csatársorral mindennap elérte Vona Gábor, ám ha a szükség úgy hozta, Gyurcsány Fletó ülepét is.

Tehát így állunk a televíziók híradóinak nézettségi adataival. Látjuk, a 444, a 24, a HVG és az Index pontos beszámolóiból, hogy az elmúlt nyolc, de különösen az elmúlt négy évben szinte senki sem nézte a közszolgálati televízió hírműsorait, erre most, a vesztett választás után a 444, a 24, a HVG és az Index megírja, hogy a választást azért nyerte meg a Fidesz, mert a közszolgálati televízió kormánypropagandát nyomott. És emiatt hőbörögnek a tüntetők is az utcán.

Gyerekek! Nem kellene végre eldönteni, hogy mikor mit hazudoztok? Tényleg csak a rend kedvéért…