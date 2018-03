Gyurcsány zárkadublőre

Czeglédy Csaba gyanúsított és képviselőjelölt. Névjegynek sem rossz. Az iskolaszövetkezeti ügy a vádhatóság szerint hatmilliárdos kárt okozott az államnak. A bíróság kétszer is úgy határozott, hogy a terheltnek előzetes letartóztatásban kell maradnia, ugyanis tartani kell attól, hogy a szoci ügyvéd bizonyítékokat semmisít meg, tanúkat befolyásol vagy esetleg megszökik.

Az MSZP-s politikust azonban a börtön magányában arra sarkallta a tettvágy, hogy független parlamenti képviselőként tegyen a haza ügyéért, ezért mások mellett a volt SZDSZ-s Mécs Imrével és nejével összeszedette az induláshoz szükséges aláírásokat, s így mentelmi jogot szerzett.

Czeglédyt persze megilleti az ártatlanság vélelme, a jogi helyzet azonban botrányos. Ennyi erővel a szocialista politikust akár emelt díjas telefonos szavazással is ki lehetett volna szabadítani a börtönből. Jogi nonszensz, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásból ilyen könnyen ki lehet csusszanni, veszélyeztetve a nyomozás sikerét. Ráadásul az eset súlyos precedenst teremthet, hiszen a kampány ideje alatt több száz előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított szabadulhat, például a körúti robbantó is, ha van néhány segítőkész ismerőse. De ez csak az egyik probléma, van itt más is.

Nevezett Czeglédy Csabáról, Gyurcsány ügyvédjéről a nyomozás alatt derült ki, hogy az elő-előforduló aprócska iskolaszövetkezeti csődhelyzeteiben a volt szocialista kormányfő feleségének, Dobrev Klárának a cége segítette ki 70-80 millió forintos kölcsönökkel. Czeglédyt tehát szoros szál, erős pénzügyi kötelék fűzi a Demokratikus Koalíció elnökéhez, mindamellett húsz éve ő Szombathely erős szocialistája.

Ezért csütörtökön nagy médiafigyelem mellett vonult ki a szegedi Csillagból, és elsőként arról érdeklődött, hogy hol az RTL Klub kamerája. Utána sietve Budapestre indult, de a főváros határában ellenzéki békaemberek tartóztatták fel, akik ürgebőrbe varrt Elios-dokumentumokat adtak át neki. Innen meg sem állt Simicska Hír TV-jéig, ahol Kálmán Olga hamuban sült pogácsával és egy imidzsépítő show-műsorral várta, amelyben először a diákmunkások őrangyalaként, majd Orbán hatalmát egyedül is megdönteni képes szuperhősként ünnepelték.

Kálmán Olga, aki fergeteges Havas-interjújával vagy Vona Gábor oneman show-jával hetente mászik meg „médianyolcezreseket”, Czeglédyvel ért igazán a csúcsra. Iparági pletykák szerint Simicska jól fizetett műsorvezetője szabadidejében gyakran egyeztet aktuális politikai kérdésekről Gyurcsány Ferenccel. Ha tényleg így van, nyilván most is Fletó forgatókönyve szerint járt el, amelyhez Magyarország legszabadszájúbb kortárs graffitiművésze biztosította a médiahátteret.

Kálmán Olga hagyta hazudozni interjúalanyát, hogy a Human Operator nevű cég csupán száz embernek tartozik, és rá sem kérdezett, hogy mi van a többi hozzá köthető iskolaszövetkezettel. A blöffparádéból csak az derült ki, hogy a börtönből csütörtökön szabadult képviselőjelölt teljesen ártatlan, másrészt az ügyészek tulajdonképpen a DK elnökének „készítik elő a zárkát”.

Aztán ügyesen ráfordultak a Gyurcsány által már oly sokszor emlegetett, Orbán svájci bankszámláit bizonyító dokumentumokra, amelyet orosz titkosügynöktestbe bújt gyíkemberek árulnak galaktikus kriptovalutáért. Czeglédy utalt rá, hogy mindenben ő a kulcsszereplő, ezért akarják kiiktatni.

A trükkösen induló kampányt pénteken azonban kissé megakasztotta a Nemzeti Választási Bizottság döntése, amely megvonta Czeglédy mentelmi jogát.

Az ügyében eljáró adóhatóság pénteken őrizetbe vette, a bíróság pedig dönthet az újabb előzetes letartóztatásról. Gyurcsányéknak csalódniuk kell, az egy hónaposra tervezett roadshow bő egy nap alatt véget ért.