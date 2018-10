Fülöpke céloz

Sokáig törtem a fejem, míg rádöbbentem végre, honnan ismerős nekem ez a hazai ellenzék. Mert most itt van ez a nyugdíjprémium, amit még Bajnaiék találtak ki és foglaltak törvénybe.

A törvény prémiumra vonatkozó része így szól:

„Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső ellátásban részesül.”

Normális ember számára teljesen érthetetlen, hülye bikkfanyelv, az a lényeg, hogy ha a gazdaság jól teljesít, nyugdíjprémiumot kell fizetni, oszt’ jó napot. És a ballibsik már ezen a ponton ismerősek valahonnét, mert meghozták ugye a törvényt, viszont soha a büdös életben nem fizettek nyugdíjprémiumot, mert a gazdaság alattuk nemhogy jól, de sehogy sem teljesített.

Aztán jött ez az „orbándiktatúra”, és tavaly közölte, hogy fizet nyugdíjprémiumot. Az ellenzék pedig – egyre ismerősebbek! – azt ajvékolta, hogy áááá, úgysem fizet, mert a gazdaság nem növekszik annyira.

Aztán növekedett annyira, akkor meg azt mondták, hogy ez egyszeri, kivételes eset, jövőre úgysem fog már fizetni az „orbándiktatúra”. Most az „orbándiktatúra” megint fizet, ráadásul többet, mint tavaly, most meg átverés az egész, mármint az ellenzék szerint, és különben is, inkább be kellene vezetni megint a 13. havi nyugdíjat…

Ezek átkozottul ismerősek nekem valahonnan. Megvan!

Az általános iskolában, a „Virányosban” volt nekünk egy iskolatársunk, Fülöpke. Egyszer azt a remekséget találtuk ki, hogy agyaggalamb-lövészetet tartunk, méghozzá az iskola hosszanti tengelyének végén lévő falra, amelyen csak egy pici ablak volt, a fal szélén.

Az agyaggalamb-lövészet abból állt a mi fogalmaink szerint, hogy egy hajlékony fűzfavesszőre rátettünk egy agyaggalacsint, a vesszőt jól megsuhintottuk, a galacsin meg repült, míg szét nem placcsant valamin. Szóval kitaláltuk ezt a sulifalra, méghozzá úgy, hogy fejben meghatároztuk a célt is a falon, mindenféle elképzelt tengelyek mentén.

– Ti hülyék vagytok, teljesen hülyék! – mondta Fülöpke, aki nem szeretetből érdemelte ki a kicsinyítő képzőt, hanem mert teljesen hülye volt. – Azt így úgysem lehet eltalálni, és ki fogjátok törni az ablakot is! – tette hozzá, aztán mi elkezdtünk agyaggalambozni, és szépen közelítettük suhintásról suhintásra a célt.

Fülöpke nézte, majd így szólt:

– Ááá, ezt minden hülye meg tudja csinálni! – és kissé indignáltan álldogált, egy poros sóskalevelet rágicsálva. Amikor jól belőttük magunkat, egyikünk odanyújtotta Fülöpkének a vesszőt: – Próbáld meg, Fülöpke!

Fülöpke húzta a száját, majd elhelyezte a galacsint, nagyon hosszan, akkurátusan célzott, aztán suhintott, és elsőre kilőtte az ablakot.

– Ti teljesen hülyék vagytok! – vetette még oda nekünk Fülöpke futtában, mert azonnal elszaladt, mi pedig megvártuk Csorba nénit, a pedellust, és magunkra vállaltuk a dolgot.

És most jöttem rá, hogy az egész hazai ellenzék, Juhász Pétertől Gyurcsányon át Korózs Lajosig mind a Fülöpkéből lett, sarjadzással.

A kormány pedig idén is kifizeti a nyugdíjprémiumot.