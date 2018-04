Európa erős embere

Miközben Emmanuel Macron megérkezett Washingtonba, Frankhonban teljes nyugalom honolt. Egy szigeten egy illető azzal ejtette rémületbe a turistákat, hogy rendőrökre fog támadni, szélsőjobboldali aktivisták az Alpokban torlaszt alakítottak ki, éppen menetrendszerű sztrájkjukhoz készülődtek az Air France és az állami vasúttársaság dolgozói, a Le Parisien hasábjain háromszáz közéleti személyiség tiltakozott az új, iszlamista antiszemitizmus és az elmúlt évek burkolt etnikai tisztogatása – összesen tizenegy francia zsidó megölése – ellen, a párizsi nemzetgyűlés pedig első olvasatban elfogadta a törvénytervezetet… Nocsak, nocsak, a „szabályozottabb bevándorlásról”.

Érdekes, azt hallottuk, az ENSZ-okosok szerint a bevándorlás jó és támogatandó dolog. Akkor meg miért is kell szabályozni? És épp a fény városában? Mindenesetre egy évvel Macron megválasztása utánra ilyenformán csúszott meg az a centrista-liberális politika, amelyet a zászlajára tűzött, és amelynek alapján hatalomra jutott. A még most is csak 40 esztendős elnök már nem nagyon népszerű – a közvélemény 42 százaléka támogatja 58 ellenében –, de még mindig elfogadottabb, mint első hivatali éve után Nicolas Sarkozy volt, aki felvázolt ugyan egy irányvonalat, csak megutáltatta magát, vagy Francois Hollande, akinek – sok minden más mellett – irányvonala sem volt, és meg is utáltatta magát.

Mégis: tetszik vagy sem, Macron személyében hétfőn Európa erős embere költhette el a gyertyafényes vacsorát Trumppal; igaz, ez sokkal inkább Európát, semmint Macront minősíti. Szegény Junckert – és magunkat – kíméljük meg az elkövetkező egy évre attól, hogy az EU vezetőjének nevezzük, Tusk szerepköre nem kerekedett nagyobbra egy bőkezűen fizetett mediátorénál, Merkel pedig szenved a negyedik koalíciójától, mint a kutya, és ha nem is vágja még a centit, már mindenki más vágja neki és helyette, otthon és külföldön.

Macron viszont gründolt magának látszólag a semmiből egy pártot, amely annyiban sikeresebb Seres Mária Szövetségeseinél, hogy választói is vannak – ez nem utolsó szempont egy tömegdemokráciában –, és annyiban is az a Momentumnál, hogy fájdalmas olvasni itthon az ilyesfajta híreket, mint ezt az MTI-t: „a 2024-es párizsi olimpia szervezőbizottsága Budapesten tanulmányozza a Duna Aréna épületét, mert a franciák szerint ez ma a világ legjobb versenyuszodája”.

Macron kikönyökölte magának a helyet a náluk is egyre mélyebbre süppedő balközép és a szintén vergődő jobbközép között, és ugyanott vágott magának fényes ösvényt, mint csaknem ugyanolyan fiatalon az egykor a brit Munkáspártot átpozicionáló Tony Blair. Ő tíz évig bírta a strapát, és ha Macron is tud négy év múlva futni még egy kört, benne is lapul összesen egy tízes, majd 49 évesen elmehet nyugdíjba. Vagy formálisan is Európa élére áll.

Mindenesetre rég nem látott felállás a washingtoni: a piacvédő Trump (Amerika az első!) fogadja a protekcionizmusellenes franciát. Ez rendszerint fordítva van leosztva. A fáma szerint az amerikai azért él, hogy dolgozhasson, míg a francia azért dolgozik, hogy élhessen: nem kér többet havi háromezer eurónál (mi sem kérnénk), csak délután ötkor kieshessen a kezéből a ceruza, mehessen a barátaihoz, összekészíthesse a horgászfelszerelését, vagy kempingszéken nézhesse a Tour de France-t.

Ez hangozhat ugyan viccesen, de amikor 140 ezer vasutas nem akar több órát és évet dolgozni, az már nem vicces, hanem megbénult ország. Márpedig a francia közvéleménnyel szemben nem lehet tartósan politizálni, még De Gaulle-nak sem sikerült. Ahogyan egyébként a nem franciával szemben sem – ezt már a magyar ellenzék is kapiskálja.