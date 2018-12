Cenzúra kis Moszkvában

Brüsszel nem Moszkva, az Európai Unió véletlenül sem ­hasonlítható a Szovjetunióhoz. Rosszabb annál. Ugyanis a szocialista köztársaságok szövetsége soha nem hirdette magáról, hogy a szólásszabadság és a jogállamiság fellegvára, mindig egyértelművé tették, hogy a kommunizmust elutasítókkal szemben tűzzel-vassal fellépnek, rájuk nem érvényesek az emberi szabadságjogok. A „népi demokrácia” nem tűrte a fősodortól eltérő hangot, véleményt, világnézetet, de ezt nem is rejtette véka alá. Aki akkoriban Moszkvában a hivatalos politikai irányelveket nyilvánosan kritizálni akarta, pontosan tudta, mire számíthat: cenzúrára, betiltásra, rendőrségi intézkedésre.

De nézzük, mi a gyakorlat manapság az Európai Unió központjában. A belga fővárosban szerdán a magyar kormány megbízásából egy plakátos kisteherautó járta az utcákat, amellyel az elhibázott bevándorlási politika következményeire akarták felhívni figyelmet. A plakáton egymás mellett olvasható Guy Verhofstadt, liberális EP-frakcióvezető korábbi felelőtlen kijelentése, miszerint nincs bevándorlási válság, illetve az, hogy már több százan haltak meg terrortámadásokban Euró­pában.

A mozgó kampányplakát híre gyorsan eljutott a belga hatóságokhoz, mert a járművet rendőrök állították meg, és arra kényszerítették a sofőrt, hogy szerelje le a feliratot. A brüsszeli rendfenntartók ráadásul megtiltották, hogy erről felvétel készüljön. Történt mindez annak az Európai Uniónak a fellegvárában, amely évek óta vegzálja Magyarországot, mert szerintük itt lábbal tiporják az emberi jogokat, nincs sajtószabadság, korlátozzák a véleménynyilvánítást, és a finom, civilizált Nyugat helyett a „vadkelet” felé nyitunk.

A belga rendőrség szerdán pont úgy viselkedett, ahogyan 1990 előtt tették volna a moszkvai belügyi szervek. Az ügy előzménye, hogy november elején az európai liberálisok indítottak teherautós kampányt Brüsszelben. A hirdetőtáblán Orbán Viktor fényképe volt látható, valamint a következő felirat angolul: „Először elteszi a pénzünket, majd le akarja rombolni Európát”. A mobil óriásplakát másik oldalán magyar nyelvű volt az üzenet: „Kezdetben csak a pénzünkre utazott. Most Euró­pa egysége a tét!” A plakátot Verhofstadték ezután magyarországi turnéra küldték, nálunk a Momentum nevű alakulat vállalta ennek körbehordozását, nem véletlenül, hiszen nagyjából ekkor jelentették be, hogy csatlakoznak az ALDE-hoz, vagyis az európai liberális pártcsaládhoz.

A képlet világos: a szabadságjogok élharcosa, a liberális hangember képtelen elviselni, ha valaki vele ellentétes álláspontot képvisel, és ezt nyilvánosan el is mondja, ad abszurdum, kritizálni merészeli őt. Verhofstadt pártjának kampányautója háborítatlanul járhatta be Magyarországot, a „Stop Orbán” plakátot elvitték Felcsútra is Orbán Viktor házához mindenféle hatósági vegzálás nélkül. Mert mifelénk valódi demokrácia honol, a szabadság nem csak lózung, és nem azoknak a privilégiuma, akik a hatalommal egy követ fújnak. Többször bebizonyosodott már, hogy a király meztelen, azaz a nyugati elitről kiderült, hogy a saját törvényeit is semmibe vevő társaság, amely politikailag már megbukott, s csak idő kérdése, hogy mikor tűnnek el végleg a süllyesztőben. Verhofstadttal, ezzel a pitiáner, beteg lelkű figurával együtt.

Jövő májusban, az európai parlamenti választásokon beteljesedhet a végzetük, de addig is minden eszközt bevetnek, hogy kárt okozzanak a nemzetek Európáját képviselő valódi demokratáknak, és minél több bevándorlót juttassanak a kontinensre, akikben jövőbeli választóikat remélik.

Az biztos, hogy Budapest, Varsó, Prága és a többi közép-euró­pai város nem lesz a régi Moszkva, de a mai Brüsszel sem.