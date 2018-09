A hattyúdal

Írhatnánk nyugodtan, hogy minden részvétünk Judith Sargentini zöldpárti képviselőé, amiért minden jel szerint alaposan fel fog sülni az egész jelentéses blöffjével. Mégsem vagyunk ennyire nagylelkűek, mert rossz­indulatú, előítéletes hozzáállásával nem szolgált rá a túlzott jóindulatunkra, empátiánkra. Az a rossz hírünk ugyanis a nemcsak a jogi diplomának, de a felsőfokú végzettségnek is híján lévő politikusnak, hogy ezt a szerdai európai parlamenti szavazást nem fogják a sikeres akcióik, piros betűs ünnepnapjaik közé sorolni.

Már eleve az gyanút keltő lehet mindenki előtt, hogy napok óta azon matekoznak, aggodalmaskodnak, meglesz-e a jelenlévők kétharmadának, illetve az összes EP-képviselő minősített többségének, vagyis ötven százalék plusz egy főnek az igen szavazata, hogy az atombombaként is emlegetett, akár a szavazati jog megvonását is eredményező uniós hetes cikkelyt be lehessen élesíteni hazánk ellen. Folyik a lázas számolgatás a baloldalon, vajh a tartózkodó szavazatok minek számítanak?

A józan polgári eszét el nem vesztő ember erre azt mondja, hogy csak az adhat le tartózkodó szavazatot, aki jelen van. Most viszont egy jogi szakbizottságtól várnak arról szakvéleményt a nagy tekintélyű EP túlképzett korifeusai, hogy aki jelen van, mert szavazott, az vajon jelenlévőnek számít-e?

Hétfőn, azaz ma megtudhatjuk tehát, hogy a jogi tótumfaktumok miként döntöttek erről a csak látszólag magától értetődő, szinte filozófiai magaslatokba emelt kérdésről. A bevándorláspártiak biztosan Descartes gondolkodom, tehát vagyok mondását is kétségbe vonnák. Szerintük ugyanis ha gondolkodik és szavaz valaki, még az sem biztos, hogy van, illetve jelen van.

Amennyiben az EP jogászai mégis úgy döntenek, hogy a tartózkodó szavazatok leadói jelenlévőnek számítanak, és ezzel rontják a hazánk elleni elítélő jelentés megszavazásának esélyeit, lenne egy ötletünk. Ha már lúd, legyen kövér alapon fejeljék meg abszurd jogtalanságaik sorát azzal, hogy a nem szavazatokat is nem létezőnek nyilvánítják. Végül is ez sem sokkal nagyobb képtelenség, mint a tartózkodó szavazók nem létezőnek bélyegzése.

De hát tegyük a kezünket a szívünkre: akkora nagy jelentősége, tétje van ennek a voksolási cécónak? Az egész olyan, mint amikor a török hadak egy végső nagy rohamra indultak az egri várvédők ellen, mielőtt eltakarodtak volna. Nem véletlenül mondta azt Rogán Antal a kötcsei pikniken, hogy az EP-ben a bevándorláspárti többség egy utolsó kétségbeesett támadást indított hazánk ellen. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter arról is beszélt, mindegy, milyen döntés születik, mert a bevándorláspártiak véleménye egyre kevésbé számít. És valóban: ugyan mit tudnak kezdeni velünk azok a bukott politikusok, akik már vágják a centit a jövő tavaszi EP-választás előtt?

Ez a mostani gyűlöletpartijuk a hattyúdaluk – már ha nem erős túlzás velük összefüggésben egy nemes vízimadár emlegetése. Sokkal egzaktabb talán, ha a béna kacsához hasonlítjuk az Európai Parlament illegális migrációba szerelmes képviselőit. Semmi esélyük, hogy az Európai Tanácson is áterőltessék a gyűlöletdokumentumukat, ha mégis a szájuk íze szerint szavazna az EP többsége. Mire beindítanák ellenünk a nagy rakétákat, a legtöbben már legfeljebb madártávlatból szemlélhetik az unió törvényhozását, mert a választók kontinensszerte kiszavazzák őket jövő májusban.

Az emberek mindenütt pontosan érzékelik, hogy a sorosista komisszároknak nem is velünk, magyarokkal van bajuk, hanem Európa józanul gondolkodó hatalmas tömegével. Az európai polgárok mind nagyobb többsége mondja azt: Junckerek, Sargentinik, Verhofstadtok – Isten véletek! Ez számít, nem az alulképzett megélhetési politikusok rágalomgyűjteménye.