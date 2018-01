A Világbank torzította a rangsorait

Politikai nyomásgyakorlás áll a versenyképességi helyezések manipulálása mögött

A Világbank vezető közgazdásza a Wall Street Journalben tette közzé, hogy évekre visszamenőleg kijavítják és újraszámolják a Doing Busi­ness versenyképességi rangsorukat. Mindeddig annyit tudhattunk, hogy a Doing Business – a Világgazdasági Fórum (WEF) versenyképességi rangsoraihoz hasonlóan –stabil tudományos alapokon nyugszik, objektív tényadatok és szubjektív értékelések összesítése alapján áll össze. Arról, hogy mennyiben áll tudományos alapokon és mennyire objektív, most elég egyértelmű képet alkothattunk.

A Világbank Doing Business rangsorolása olyan tényezőket mér, mint a vállalkozás megkezdésének könnyűsége, a hitelnyújtás, az adófizetés és az építési engedélyek beszerzése, amelyeket jelentősnek tekint az üzleti környezet alakítása szempontjából, hogy ezzel segítse az adott ország, így a Magyarország iránt érdeklődő és hazánkba érkező külföldi befektetőket leendő telephelyeik kiválasztásában.

Az ügy közvetlen előzménye, hogy chilei tisztviselők élesen kritizálták a Világbankot, hogy tisztességtelenül kezeli a dél-amerikai országot a Doing Business versenyképes­ségi rangsorában. Chile jelenleg a listán sze­replő 190 ország közül az 55. helyet fog­lalja el. Amikor a jelenlegi elnök hivatalába lépett 2014-ben, még 34. volt. Majd 2015-re a 41., 2016-ra a 48., 2017-re pedig az 57. helyre esett vissza a rangsorban. A The Wall Street Journalben a közelmúltban közzétett interjúban Paul Romer, a Világbank vezető közgazdásza bocsánatot kért Chilétől a jelentés módszertanának megváltoztatásáért, amely miatt az intézmény „rossz benyomást keltett” a jelen­legi elnök alatti üzleti környezetről.

Romer elmondta az újságnak, hogy Chile visszaesése nem az üzleti környezet romlásának, hanem kizárólag a módszertani változások és a világbankos személyzet politikai motivációinak a következménye. Egy nappal később a Világbank bejelentette, hogy Romer aggályai­nak fényében négy évre visszamenőleg felülvizsgálják a Chilével kapcsolatos számokat és elért helyezéseket. Ami a Világbank versenyképességi rangsorával történt, az nagyon fontos, írta a Twitteren Chile elnöke, Michelle Bachelet, miután a pénzügyi szervezet vezető közgazdásza bocsánatot kért Chile visszacsúszásáért a nemzetközi rangsorok helyezéseit illetően, hozzátéve, hogy a kormány teljes körű vizsgálatot kér a Világbanktól. Jorge Rodríguez Grossi chilei gazdasági miniszter szerint ritkán látni ilyen erkölcstelen tettet.

Jellemző a globalista médiára és az azt fenntartások nélkül kiszolgáló hazai ellenzéki sajtóra, szakértőkre, hogy orákulumnak tekintik a Világbankot, és bármit mond, kontroll nélkül továbbítják az olvasóknak, hallgatóknak. Mint a példa is mutatja, nem ártana némi forráskritika sem. A Világbank Doing Business torzított rangsorait a mindent elborító globalista befolyás ékes bizonyítékaként több hazai balliberális médium (Index, HVG, Napi.hu, 444.hu stb.) minden kritika nélkül átvette és népszerűsítette.

Magyarország tavaly hét helyet csúszott vissza ezen a listán: a 41. helyről a 48.-ra, annak ellenére, hogy több, a jelentés készítői által felállított dimenzió esetében javított a helyzetén. Még mindig nem javult a magyar versenyképesség, írták rólunk nem olyan régen, pedig a kormány létrehozott egy versenyképességi tanácsot, amelynek ajánlásai alapján törvényt is hozott Magyarország versenyképessége javítása érdekében, hogy előrébb tudjunk lépni ezen a területen is.

A Világbank Doing Business nevű versenyképességi jelentését már korábban is számos kritika érte. Matolcsy György, a jegybank elnöke szerint a globális rangsorok több fontos tényezőt nem vesznek figyelembe, sokszor szubjektív tényezőre alapozva vizsgálódnak, viszont az MNB által végzett kutatások 90 százalékban tényeken alapulnak.

A Magyar Időkben is megjelent tavaly novemberben egy bíráló cikk, amelyben Csath Magdolna professzor asszony tette szóvá e jelentés módszertani korlátait, amelyek torzítják a valós helyzetet a versenyképességi elemzésekben. A chilei eset felveti annak a lehetőségét, hogy több országgal kapcsolatban is előfordulhatott hasonló torzítás.

Magyarország esetében ezt különösen az indokolja, hogy nálunk a külföldi befektetések jelentősen megnőttek még a térség országaihoz képest is, és a végrehajtott adócsökkentések nyomán több befektető nyilatkozott meglehetősen pozitívan a magyarországi üzleti környezet kedvező változásairól. Ezért talán érdemes lenne, ha a magyar kormány is Chiléhez hasonlóan ez ügyben teljes körű vizsgálatot kérne a Világbanktól.

A Világbank a Nemzetközi Valutaalappal együtt a második világháború utáni nemzetközi pénzügyi rendszer kulcsintézménye. Működtetői egy olyan új ideológiát dolgoztak ki, amely az üzleti világ pragmatikus szemüvegén keresztül igyekszik bemutatni a világot az amerikai kongresszus mindenkori döntéshozóinak. Ők fektették le egykoron azokat a síneket, amelyeken a globalizáció vasútja mind a mai napig robog.

A Világbank néhány évtized alatt, a Nemzetközi Valutaalappal karöltve, így lépett elő a gazdasági globalizáció egyik fő menedzserévé. Épületének falán ma is megtalálható, hogy a bank fő célja a szegénység mértékének csökkentése a világon. Ezzel szemben lesújtó esetek hosszú sora bizonyítja, hogy a Világbank sokszor éppen azokat az országokat, súlyos hátrányokat szenvedett helyi közösségeket sodorta még kiszolgáltatottabb helyzetbe, amelyek szolgálatáért egyébként életre hívták. Köszönhető ez annak, hogy támogatásaikat elsősorban üzleti vállalatoknak adják, amelyek azt szinte kizárólag profitjuk maximalizálására fordítják.

A Világbank a szó szoros értelmében nemzetek feletti nemzetközi szervezet. Emiatt sem állami, sem nemzetközi bírói fórum előtt nem perelhető, felelőssége nem vizsgálható. Helytállásra pedig még nemzetközi emberi jogi garanciák megsértésekor sem lehet kötelezni. Átláthatóságát, ellenőrzését kikényszerí­teni nem lehet.

Chile esete nyilvánvalóvá tette, hogy a gazdaság globalizációja csak akkor válhat elfogadhatóvá, ha fő menedzsere is szabadon kérdőre vonható, elszámoltatható.

A nemzetközi intézmények által végzett rangsorolásoknak sokkal megbízhatóbbá kell válniuk a mostaniak­nál, mivel hatással vannak a befektetésekre és az országok fejlődésére. Ahhoz azonban, hogy a világkereskedelem gyümölcseit elsősorban azok élvezhessék, akik saját lakóhelyüket és közösségeiket szeretnék felemelni, új alapelvekre, azok megalkotásához pedig új elemző szakértőkre lenne szükség.

A szerző közgazdász, egyetemi docens