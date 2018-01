Válasz a jó fej papnak

Hodász András atya a 168 Órának adott kormánykritikus nyilatkozatot

Hodász András atya kétségkívül egyedi jelenség. Hangvétele s az, ahogy felhívja magára (motorozás, konditerem, a reverendától cseppet sem megszokott könnyedség) a közvélemény és különösen a fiatalok figyelmét, érdekes és akár még kimondottan hasznos dolog is lehet. A megszólalásaiban gyakran ott van egy nem feltétlenül rossz értelemben vett provokáció, amivel meghökkenti és kiköveteli, hogy figyeljenek rá. Mivel közel húsz éve, ha felületesen is, személyesen is ismertem, ezért megkülönböztetett figyelemmel követem az országos médiában történő szerepléseit. Így volt ez a legutóbbi nyilatkozatánál is.

A 168 Órának adott interjúja azonban félrement. Ez az az újság, amelynek szerkesztői és olvasóközönsége számára egy pap nagyjából „csuhás”. Az rendben van, hogy szimpatikussá tette magát a lap olvasóinál, de az általa elmondottak java része semmi más nem volt, mint egyoldalú és rosszindulatú kormánygyalázás, ami olyan lehetett a 168 Óra olvasóinak, mintha hájjal kenegették volna őket.

Előkerült itt minden, Paks II, egészségügy, „menekültellenes kormánypropaganda”, „elfogadhatatlan nemzeti konzultáció”, már csak az oktatás és a stadionozás hiányzott, mintha csak Gyurcsány vagy Alföldi Róbert szólt volna hozzánk.

András atya nem ért egyet a hódmezővásárhelyi esperes beszédével, mondván, ő sem prédikál politikai nézeteiről. Kár, hogy bedőlt a 168 Óra-félék hazugságainak: Németh László nem a prédikációjában mondta el ominózus beszédét, hanem a mise után, amit ráadásul nem is ő celebrált.

Németh László nem blogger, csak egy esperes, őt nem fogja megkérdezni a 168 Óra nemhogy a politikáról, hanem az égvilágon semmiről. Talán megbocsátható, ha nem a Facebookon kommunikál hódmezővásárhelyi híveihez, hanem ott, ahol találkozik velük, a templomban. Még egyszer: szigorúan a mise után.

Nemzeti konzultáció helyett egy Paksról szóló népszavazást látott volna szívesen a legújabb sztárpap. Magyarország egy ideje már nemcsak a tízmillió szövetségi kapitány, hanem a tízmillió atomenergia-szakértő országa is.

Lehetett volna népszavazást tartani Paks II-ről, de talán nem ez a kérdés az, amit az átlagembernek kell eldöntenie, hanem inkább a szakembereknek és a hivatásos döntéshozóknak. Tudjuk, hogy Szél Bernadett is jár templomba, de sokan vagyunk, akik jobban hisznek a kérdésben az Országos Atomenergia Hivatalnak, de még a „félelmetes” Putyinnak is, mint neki. Vagy történjen minden úgy, mint Németországban, ahol nincs ugyan atomerőmű, helyette templomot rombolnak, hogy megnyithassák a bányákat?

A 168 Óra ugyancsak „jó fej papnak” nevezi azt az atyát, aki egy előadásában kifejtette egyszer azt az elméletét, hogy a keresztény keretek és külsőségek eltűnése akár hasznos is lehet, mert több figyelmet irányíthatunk ezáltal a tiszta lelki élet megélésére, ami végül is vallásunk lényege lenne. Nem értek egyet ezzel a gondolatmenettel. Ha már nem lesz templom, hol gyűlnek össze a hívek? Ha nem lesz plébánia, hol fognak lakni a papok? Ha nem lesz Jézus karácsonykor, sem betlehemi jászol a karácsonyfa alatt, akkor mit ünneplünk majd?

Ha levesszük a kereszteket, akkor semmi nem marad, ami Istenre emlékeztetne bennünket. Hiszen így is egyre kevesebbszer jut eszünkbe, és körülöttünk nagyon sok minden azért dolgozik, hogy ne is jusson eszünkbe. A nyugati szekuláris világ gőzerővel halad ebbe az irányba.

Hodász atya „gúnyos kacajjal reagál”, ha azt hallja, hogy „az egészségügy rendben van”. Csakhogy ezt így soha, senki sem állította. Ez az a terület (a valamiért az interjúból kimaradt oktatással egyetemben), ami örök gumicsont, ami soha nem lesz elég jó, amin mindig lesz mit fejleszteni, és ahol mindig lesz mit kritizálni. De történnek lépések, sokkal több és előremutatóbbak, mint korábban. Ha a kritika mellett a kiemelten kormányellenes lapban ez nem kerül említésre egy sor erejéig sem, úgy a nyilatkozatnak ez a része nem más, mint demagógia.

A fenti témákban kifejtett határozott állásfoglalások mellett feltűnő, hogy a bevándorlással kapcsolatos konkrét kérdést most is kikerüli, mondván, Kispesten ez nem aktuális, vannak fontosabb dolgok. (Paks II akkor miért olyan érdekes Kispesten?) Általános véleménye: „A krisztusi parancs mindennél erősebb, a rászorulót segíteni kell! Más kérdés, hogy azzal a helyzettel is kezdeni kellene valamit, ha olyan létszámban jönnének a menekültek, amely már alapjaiban érintené a magyar társadalom szerkezetét, kultúráját.” András atya fején találta a szöget: éppen erről van szó! Nevezheti manipulatívnak a nemzeti konzultációt, de most „olyan létszámban jönnek a menekültek Európába, és jönnének hazánkba is, amely már alapjaiban érinti a magyar társadalom szerkezetét, kultúráját”.

Csak éppen nem engedjük be az illegális bevándorlókat, mert a „minket lenéző politikusok”, vagyis a magyar kormány kerítést épített. Éppen most akarják bevezetni a felső korlát nélküli kvótákat, tulajdonképpen erről szól a kvótaper és más eljárások, amit Magyarország ellen indítottak. És itt megemlíthette volna a 168 Óra olvasóinak, hogy a magyar állam is teljesíti a krisztusi szeretet parancsát, például amikor üldözött keresztényeken segít, külön államtitkárságot hozva létre erre a célra. Mert ők mástól nemigen fognak hallani erről.

Amúgy Nyugat-Európában már megtörtént „a társadalom szerkezetének átalakulása”, ennek egyenes következményei az olyan terrortámadások, mint ami a Le Bataclan mulató és más helyszínek ellen történt 2015 novemberében és azóta többször is. Meg a bevándorlási hullámnak, amit kihasználva jöhettek-mehettek Salah Abdeslamék keresztül-kasul Európán. Épp a minap akadt a kezembe egy, a Taizé közösségét megalapító Roger testvérről szóló könyv, ahol arról beszél, hogy a hatvanas években miként küzdött az algériai vendégmunkásokat érő előítéletek ellen.

Nem tudom, ha még élne a vélhetően hamarosan szentté váló Roger testvér, ma miként gondolkodna a bevándorlásról. Vagy eszembe jut az, hogy éppen a helyi katolikus közösség engedte át ingyen Saint-Étienne-du-Rouvray városában a saját ingatlanján lévő területet a helyi muszlimoknak, akik mecsetet építettek rajta.

Igen, ez az a hely, ahol másfél éve rituálisan kivégezte két ifjú muszlim terrorista Jacques Hamel atyát, miközben a világ katolikus ifjúsága éppen Krakkóban ünnepelt Ferenc pápával, különleges biztonsági intézkedések közepette. Vajon mit tartanak ma minderről, a multikulturális társadalomról, a befogadásról, „legfőbb krisztusi parancsról” Saint-Étienne-du-Rouvray keresztényei?

Vagy a keresztény vallás intézményi szinten történő visszaszorításáról, a templomrombolásokról? Naponta olvasunk ezekről – na nem a 168 Órában, csak a „kormánypropagandában” –, és aki nem hiszi, maga is utánajárhat: a gyerekeket központosítva oltják be minden baloldali és liberális vívmánnyal, kiemelten a genderelmélettel már az óvodákban, az iskolában, a tankönyvekben, a tévéműsorokban, az újraírt mesékben és a meghamisított operákban.

Teszik mindezt a 168 Óra szerkesztőinek nyugat-európai klónjai. És ők ma a bevándorlás kapcsán emlegetett „krisztusi parancs” letéteményesei is, mint ahogy ezt a „krisztusi parancsot” követik és követtetnék velünk olyan figurák, mint Martin Schulz, Guy Verhofstadt és a nemzeti konzultációs plakátok jól ismert „főszereplője”. Miért van az, hogy a világ összes vallásának szószólója megfogalmazhat politikai állásfoglalást, csak a konzervatívan nyilatkozó keresztény papok nem tehetik meg ezt anélkül, hogy ne vitatnák el tőlük pusztán a jogot, hogy megszólalhatnak? De Magyarországon ez hatványozottan igaz a kereszténydemokrata politikusokra is.

Mit kéne tenniük, igét hirdetni és evangelizálni az Országgyűlésben? Ők politikusok, akik a keresztény elveket igyekeznek képviselni, a kereszténységet és a keresztényeket igyekeznek óvni – van mitől. Néha tévedhetnek ők is, mint ahogy nem hitbeli kérdésekben a pápa is.

Semmi szükség nincs arra, hogy András atya „szégyenkezzen miattuk”, mint ahogy mondja. A kispesti plébánost bosszantja az is, hogy „a kereszténység politikai termék lett Magyarországon” – ezzel a mondatával pedig elérte, hogy kikerüljön a cikk az azt természetesen átvevő 444.hu-ra (ott tobzódik csak az igazi kereszténység!).

Egy biztos: nagyon sok hely van a világon és Európában, ahol a hívők és a papok arról ábrándoznak, bárcsak ez lenne az egyház legnagyobb problémája, ami András atyát a jelek szerint annyira foglalkoztatja.