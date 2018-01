Önsorsrontó összefogósdi

Az állandósult vita egyedül az ország legelutasítottabb politikusának, Gyurcsánynak kedvez

Saját választóikat árulják el azok a politikusok, akik az elveiket feladva mindenféle morbid koalíció összeállításáról tárgyalnak. A 2014-es választás eredménye és a közvélemény-kutatások is egyértelműen azt mutatják, hogy az a párt jár jól, amelyik kitart az önállóság mellett és nem adja be a derekát az ellenfeleinek.

Az ellenzéki pártok hatalomtechnikai egyezkedéseitől voltak hangosak az elmúlt hetek, az LMP-től az MSZP-n át a Jobbikig mindegyik párt vezető politikusa azon fáradozott a kampányfelkészülés helyett, hogy tető alá hozzanak egy olyan politikai paktumot, amelynek keretében a lehető legtöbb párt közös jelöltet állít. Így továbbra is az úgynevezett koordinált egyéni jelöltállítás és visszaléptetés stratégiáján vitatkoznak az ellenzéki politikusok. Mindez kísértetiesen hasonlít a 2014-es helyzethez, amikor szintén az ellenzéki pártok elvfeladó alkukötéseitől volt hangos a választási kampány.

2014-ben ez a taktika csúfos kudarcot vallott. A választást megelőző hónapokban a magukat Kormányváltóknak nevező pártok összesített támogatottsága a 30 százalék feletti tartományból pillanatok alatt 25-26 százalékra csökkent, ami végül az áprilisi listás eredményük lett. Ezzel párhuzamosan azok a pártok jártak jól, amelyek megőrizték önállóságukat és nem adták fel azokat az elveket, amelyeket korábban képviseltek. Így az akkor még nemzetinek számító Jobbik támogatottsága növekedni tudott, az LMP pedig a pártszakadások sorozata és a gyenge kampánya ellenére is bejutott az Országgyűlésbe. Ezek a tények magukért beszélnek: az elveket feladó érdekházasságokat nem díjazzák a választók.

A választási eredmények mellett ugyanezt mutatják a közvélemény-kutatások is, a Századvég Alapítvány többször vizsgálta ezt a kérdést. Mindegyik kutatásból világosan látszott, hogy az ellenzéki pártok komoly szavazatvesztéssel számolhatnak, ha egyetlen helyi jelölt mögé állnak be a soron következő parlamenti választáson. A választók jelentős része – függetlenül attól, hogy közös baloldali vagy jobbikos jelöltről van szó – még a saját pártjára sem hajlandó szavazni, ha az feladja önállóságát és részt vesz egy koordinált indulásban. Hasonló eredményre jutott a liberális Republikon Intézet is, amely a csatatérnek számító egyéni körzetekben készített kutatásokat.

Az ő méréseik is alátámasztották, hogy hiába lenne csak egy jelölt a Fidesszel szemben, sem a jobbikosok, sem a balliberális szimpatizánsok nem szavaznának át egyöntetűen a másik oldal jelöltjére a kormányváltás érdekében. Mindebből az következik, hogy az a párt nyerhet a legtöbbet, amelyik külön indul, hiszen az a saját támogatói mellett számíthat a közös jelöltről leszakadó ellenzéki szimpatizánsok szavazataira is.

A fentiek mellett fontos demokráciakérdést is felvet az ellenzéki pártok taktikázgatása, hiszen annak eredményeként jelentősen csökken az emberek választási lehetősége. Gondoljunk csak bele, nem véletlen, hogy az elmúlt években ennyi párt jött létre és rendelkezik mérhető támogatottsággal. Mindez azért következett be, mert a balliberális szavazók jelentős része kiábrándult a régi, hitelüket vesztett pártokból, és olyan alternatív formációkat keresnek, amelyek az ő ideológiájukat és felfogásukat képviselik.

Ha ezek a pártok ismét becsapják a balliberális választókat – és többek között egy Gyurcsány Ferenccel és más, hozzá hasonlóan levitézlett politikussal szövetkeznek –, azzal csupán azt üzenik a szavazóik­nak, hogy nincs értelme elmenni szavazni, hiszen nincs igazi alternatíva, a kormánypártokkal szemben csupán egy többször megbukott klientúrára lehet voksolni.

A most ismét felélénkülő összefogásvitának a legnagyobb vesztese az LMP lehet, amely 2017-ben önálló arculatával fél év alatt megduplázta szavazóinak számát. A januári közvélemény-kutatások az LMP támogatottságának enyhe csökkenését jelzik, ami nagyrészt annak az eredménye, hogy a párt vezető politikusai már a Jobbikkal történő együttműködést sem zárják ki. Az LMP azért jutott be az Országgyűlésbe és tudott 2014-ben önállóan frakciót alakítani, mert megőrizte függetlenségét és nem ment bele elvtelen alkukba. Úgy tűnik, ezt elfelejtették a párt egyes politikusai, és a helyzet akár újabb pártszakadást eredményezhet. Kérdés, hogy a 2014 előtt is jelen lévő törésvonal melyik oldalán lesznek többen. Akkor a Karácsony Gergely-féle táborban lényegesen kevesebben voltak, és Schiffer Andrásnak sikerült megőriznie a párt identitását.

Szintén a vesztesek táborát erősíti Vona Gábor, aki a hatalomvágytól megrészegülve megszámlálhatatlan fordulatot hajtott végre annak érdekében, hogy megfeleljen Simicska Lajos aktuális elvárásának. A nyomdafestéket nem tűrő kijelentéseiről elhíresült oligarcha célja az, hogy létrehozzon egy olyan, pártokon átívelő koalíciót, amelyet teljes mértékben ő irányít, és amely később – esetleges hatalomra kerülése esetén – az ő politikai és gazdasági érdekeinek megfelelően hoz döntéseket. A pénzember lépései és megszólalásai azonban éppen a remélt hatás ellenkezőjét váltják ki, a Jobbik támogatottsága jelentősen csökkent. Nem véletlen, hogy a G-nap előtt alig lehetett a nyilvánosság előtt látni a háttérembernek számító Simicska Lajost, sokáig az újságoknak is csupán egy, a 90-es években készült fénykép volt róla hozzáférhető. Ez is jól mutatja, hogy Simicska Lajos gazdasági ismeretei nem társulnak politikai tudással, és ha előtérbe lép, azzal csak rombolni tud.

És ha már beszéltünk a vesztesekről, nézzük meg, kinek válhat előnyére az állandósuló összefogásvita. Nem kell sokat gondolkodnunk a válaszon: az ország legelutasítottabb politikusának, Gyurcsány Ferencnek. A DK-vezér egyszerűen a vita létéből profitál, hiszen miközben a többi ellenzéki párt a hatalomtechnikai alkukkal törődik, ő marad az egyedüli olyan politikus, aki világos üzenetekkel képes támadni a kormánypártokat. Ráadásul a közös listát elutasító pártelnök a háttérből szemlélheti az MSZP vergődését, amely mára lényegesen rosszabb helyzetben van, mint időarányosan ugyanekkor a 2014-es választás előtt. Az egykor a balodalon egyeduralkodónak számító politikai erő egy eljelentéktelenedett, belső problémák sorával küzdő párt lett, már saját miniszterelnök-jelöltet sem tud megnevezni. Ezen oknál fogva míg 2014-ben az MSZP-t győzködték a kisebb pártok, hogy lépjen be egy baloldali összefogásba, addig jelenleg fordított a helyzet: az MSZP számára vált fontossá egy közös baloldali lista, hiszen attól reméli azt, hogy palástolni tudja saját gyengeségét.

A szerző politológus