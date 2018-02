Anyanyelvi esélyegyenlőség

Bizonyára sok kolléga ismeri azt az anekdotaszerű történetet, amikor a földrajztanár így vonja kérdőre a magyar szakos kollégáját: – Miért nem javítottad ki a diák fogalmazásában azt a tárgyi tévedést, hogy Szófia Románia fővárosa?! Mire a válasz: – Miért tettem volna? Hiszen az a te asztalod, mint ahogy a múltkor mondtad nekem, nem javítod a gyerek földrajzdolgozatában a helyesírási hibákat, mert az az én asztalom!

Szívemhez és eszemhez szóló volt Goór Judit pedagógus Két tüntetés közt egy szakmáért című írása a Magyar Idők 2018. január 27-i számában. Az összes tantárgynak anyanyelvközpontúnak kell lennie – írta. S ezzel kompenzálható a középiskolai egy szem nyelvtanóra, amelyet többen nem is tartanak meg, hiszen az irodalommal úgy el vannak maradva – teszem hozzá jómagam.

Bármily hihetetlen, egyes nyelvészek a diákok kínzásának tekintik azt, ha a helyesírás megtanításáról/megtanulásáról van szó. Ilyenkor csak azon töprengek el, hogy ők vajon miért nem olyan írással rukkolnak elő e tárgyban, amely tele van helyesírási hibával. Természetes, hogy a helyesírástudás szinteződését mindig figyelembe kell venni. Más szintű egy általános és középiskolásé, más egy szerkesztőé, korrektoré, magyartanáré, más egy szakemberé a szakmai helyesírást illetően, és más egy olyan emberé, aki csak képeslapot vagy esetleg egy-egy e-mailt küld ismerőseinek évente néhány alkalommal. Ezzel nem akartam senkit leminősíteni. Az iskola azonban más. A feladat az anyanyelvi esélyegyenlőség megteremtése mind az írásbeli, mind a szóbeli kommunikációban.

Ez utóbbi fejlesztésére a versenyek versenye is szolgálhat többek között. A múlt esztendőben immár 45. alkalommal rendezte meg Sátoraljaújhely az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjét. Az első forduló az írásbeli, nyelvtani, nyelvhasználati feladatlap kitöltése, a második a szóbeli: négy témából kell egyet kiválasztani, és húszperces felkészülés után három percben kifejteni (nem felolvasni!) a beszédet. Az idén a következők közül választhattak a diákok: 1. Itt ringatták bölcsőm… (Vallomás a szülőföldről egy diáktáborban). 2. Öröm vagy gyötrelem a mindennapos testnevelés? (Vitaindító a diákönkormányzat által szervezett fórumon). 3. Fesztiválozók között (Élménybeszámoló családi körben). 4. Tapasztalataim, gondjaim a köszönéssel (Hozzászólás osztályfőnöki órán).

Ezen a versenyen tényleg a részvétel a fontos. Hiszen az itthoni és a határon túli középiskolákból érkezett 133 diák a megyéjük vagy a körzetük győztese, és a kommuniká­ciós készség fejlesztésére nincs jobb terep, mint élesben megmutatni idegenek előtt, hogy mit tudnak. Kölcsey írja a Parainesisben: „Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel. Igyekezned kell nem csak arra, hogy beszéded hibátlanúl zengjen ajkaidról; hanem arra is, hogy kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre és lélekre erőben munkálva, okaidnak s érzelmeidnek akaratodtól függő tolmácsa lehessen.”

Ma sem tudnánk pontosabban fogalmazni, csupán kissé más szavakat használva, más mondatszerkesztéssel. Hiszen ki ne hinné el, hogy annak, akinek jó a kommunikációs készsége, gazdag a szókincse, csipetnyi humort is belevegyít a beszédébe, netán néhány szólást és közmondást is használ, sokkal meggyőzőbb, hatékonyabb és sikeresebb? Néha a jó kommunikáció még az esetleges tárgyi tudás hiányát is leplezni tudja. Persze csak ideig-óráig. A (nyelvtan)tudás és a jó beszéd együttesen érvényesül.

