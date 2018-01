A diktatórikus Facebook

Egy németországi egyetemi professzort, aki a hivatalos, a Szövetségi Bűnügyi Hivatalnak a migránsbűnözésről szóló statisztikáját kiposztolta, több hétre letiltott a Facebook. Fe­lix Baumgartnert, aki egy több mint 30 kilométeres magasságból végrehajtott ejtőernyős ugrással lett világhírű, végleg törölték Zuckerbergék, mivel kritizálta az osztrák sajtót.

Csupán azt kérte Facebook-oldalán, mégpedig udvarias formában, hogy a sajtó ne foglaljon túlzottan állást a liberális oldal javára, hanem szorítkozzon a tények közlésére. A másfél millió (!) követő tiltakozása ellenére Felix oldala eltűnt.

Magyarországon sem jobb a helyzet. Több barátom a polgári jobboldalról lett napokra-hetekre törölve, mivel ellenezték a migrációt és Soros úgynevezett civil szervezeteinek áldatlan tevékenységét hazánkban. Sem gyűlöletkeltés, sem rasszizmus, sem kisebbségek elleni támadás nem volt a posztokban vagy a blogokban, ám aki a Facebook számára nem „polkorrekt”, azt láthatóan megfigyelik és vegzálják. Engem is elért a cenzúra, amiért kiposztoltam egy videót, amely azt mutatja, hogy közel-keleti migránsok német rendőrökre támadtak.

A cenzor úgy érezte, hogy én Merkel kis kedvenceit támadom, és ez visszavetheti a Soros-tervet is, mivel a felvétel elég egyértelmű, és már jött is háromnapos tiltás. Egy napig tudtam használni a privát és a hivatalos profilomat ezután, mivel egy októberben írt cikkem miatt egy hétre megint le lettem tiltva.

Érdekes módon a cikkem pont a Soros-tervvel és a felső határ nélküli betelepítésről szólt. Csupán érvek és tények hangzottak el benne, semmi gonosz dolog, és mégis… Ami ijesztő, hogy januárban tiltanak le egy három hónappal azelőtt kiposztolt cikkért! Ez azt mutatja, hogy „the big brother watching you”. Láthatóan figyelik azoknak az oldalait, akik aktívak a jobboldali politikában, illetve ebbe az irányba artikulálnak.

Érdekes módon Zuckerbergék a bal szemükre vakok. Ha a baloldal posztol gyűlöletkeltő írásokat, képeket, ha valaki nyíltan a miniszterelnök úr halálát kívánja, vagy a mocskolódó, liberális sajtó gusztustalan gúnyrajzait teszi közzé, azzal semmi bajuk a liberális cenzoroknak. A Facebook is csak addig liberális, ameddig az ő nézeteit fújjuk, vagy ha pancsoló kismajmokról posztolgatunk, mert a cukiság polkorrekt. Már a vicckategóriát súrolja az, hogy a közkedvelt Tetthely-sorozat egyik szereplőjét is letiltották, mivel felrakta a forgatás egyik fotóját, amelyen egy disznófejjel látható. A cenzorok nyilván frászt kaptak attól, hogy muzulmánellenes uszításról van szó, és már nyomták is a delete gombot.

Markus Hibbeler jó nevű német sajtófotós és újságíró is büntetésben van egy hétre, mivel feltette a kérdést, hogy olyan rapperek, mint például Bushido, hogyan kaphatnak állami díjakat, amikor számaikban nyíltan a rendőrök és a melegek elleni erőszakra szólítják fel rajongóikat.

Hát igen, ezért a „Példás Integrációért Díj” jár. Az újságírót persze azonnal a náci skatulyába tették és tiltották. Még Tübingen zöldpárti politikusát is elérték Zuckerberg szorgos kis trolljai. Boris Palmer egy csokoládéfesztiválon feltette a kérdést, hogy a négercsókot miért kellett átnevezni Chocolinóra. A liberális politikus ezt a kérdést feltette a Facebookon is, mire többnapos tiltásban lett része. Palmer egy helyi lapban a közösségi hálót egy cenzúrával foglalkozó árnyékhivatalnak nevezte – nem is rossz a megfogalmazás, Herr Palmer!

Persze pont a magát liberálisnak valló baloldal kritizálja Magyarországot, hogy nincs sajtó- és szólásszabadság. Miközben ha nem lenne, akkor nem létezne a Klubrádió, a 444.hu, a HVG, a 24.hu, az Index, a Népszava, a Mérce, az Átlátszó.hu, a Magyar Narancs, a Hócipő, a Vasárnapi Hírek, a 168 Óra, továbbá sok tucat Fidesz- és Orbán-gyűlölő facebookos zárt és nyitott csoport, hogy csak a főbb ellenzéki fórumokat említsem.

Érdekes, de mi itt, a jobbközépen toleránsak vagyunk akkor is, amikor a másik oldal már diktatórikus, echte fasisztoid attitűdöket vesz fel: akasztással fenyeget, holttesteinket IFA-platóra rámolná, és Orbán Viktor kivégzéséről álmodozik. Sajnos a Facebook is beállt a sor(os)ba.

Sajnálom, hogy már nincs iWiW vagy egy másik fórum, ahol még szabadon és nyíltan lehetne beszélgetni, vitázni, kérdéseket feltenni anélkül, hogy kirekesztenének minket. Szerintem lenne is létjogosultsága, hiszen sokan csalódtak a Facebookban, és jól jönne egy alternatíva.

A szerző biztonságpolitikai szakértő