Zászlóvivőre és egy korcsolyacipőre várva

Bár az olimpiai faluba csak jövő csütörtöktől lehet beköltözni Phjong­cshangban, rövid pályás gyorskorcsolyázóink már szombaton elutaznak Dél-Koreába, és Szöulban folytatják a felkészülést. Mához napra pontosan két hét múlva pedig a játékok megnyitóünnepségének másnapján rögtön megemelkedhet a pulzusszámuk – és a miénk is –, mert férfi 1500 méteren máris érmeket osztanak.

Az olimpián igencsak elnyúlik a számunkra leginkább szem előtt levő, több éremesélyt tartogató rövid pályás gyorskorcsolya programja, hiszen versenyzőink február 10-én és 22-én is jégre lépnek. Így közel egy hónapos útra keltek, ám ez nem szokatlan számukra. „A nyári alapozás során Calgaryban éppen egy hónapot töltöttünk, majd rövid szünet után egyből mentünk Olaszországba. Most pedig azok után, hogy a maximális, tízfős csapattal indulhatunk az olimpiára, ami minden sportoló életében hatalmas ünnep, olyan mértékű elszántság és fegyelem van a csapatban, hogy senki sem azzal foglalkozik, milyen hosszú időre kell elutaznia” – mondja Bánhidi Ákos, a válogatott menedzser-edzője.

A csapat tehát ma útra kel, Liu Shao­ang korcsolyacipője viszont később érkezik meg, az amerikai csapat hozza majd. Vb-ezüstérmes versenyzőnk jó okkal hiányzott hétfőn olimpiai csapatunk eskütételéről; Milánóba kellett utaznia, hogy ott egy amerikai specia­lista méretet vegyen a lábáról, és új cipőt öntsön rá.

„Ezeket a cipőket nem akkor selejtezzük le, amikor leválik a talpuk vagy kilyukadnak. S hiába csúcstechnoló­giás készítmények kevlárból, a sok terheléstől, nyomatéktól az anyag egy idő után csavarodik benne, ami kihat a penge hajlítására, ívére. Ezen a szinten század milliméteres pontosságra van szükség, az viszont nem kalkulálható, hogy a probléma mikor következik be. Sajnos, Ádó cipőjével most januárban az Eb előtt esett meg, és S. O. S. megoldásra volt szükség. De semmi gond, ha megjön az új cipő, egy olyan klasszis, mint Ádó, már másnap tud benne versenyezni” – szögezi le Bánhidi Ákos.

Az viszont főfájást okozhat a teljes magyar olimpiai csapatnak, hogy ki vigye majd a magyar zászlót a megnyitóünnepségen. Ami egyrészt hatalmas megtiszteltetés, Phjongcshangban viszont az előrejelzések szerint jó eséllyel mínusz 15 fokban, szélviharban kell majd órákon át állni a lobogóval. Nos, az egészen biztos, hogy sem a világbajnok, az idei világkupákon két aranyérmet és három ezüstöt begyűjtő Liu Shaolin Sándor, sem Liu Shaoang nem fog, ők egy nappal a versenyük előtt

– érthetően – ott sem lesznek a megnyitón. A zászlóvivőt információnk szerint csak a helyszínen jelölik ki, és elképzelhető, hogy nem a rövid pályás gyorskorcsolyázók közül kerül ki, bár őket kérték fel.

Nagy kérdés az is, hogy a vb-ezüsttel és vb-bronzzal is rendelkező, világkupaversenyeken már győztes férfiváltónk az elődöntőben kikkel kerül össze. Az olimpián csak a legjobb nyolc csapat indulhat, s a világkupasorrend alapján a kanadaiakkal, a kínaiakkal és a hollandokkal kellene meccselnünk a négyes döntőbe jutásért. Ám az oroszok három versenyzőjét a NOB nem engedi elindulni, s ha visszalépnek a váltótól, akkor felborul a sorrend, és így Korea, az Egyesült Államok és Japán váltója lenne a mieink ellenfele. „Ez nekünk nem lenne rossz” – jegyzi meg Bánhidi Ákos.

Ám esélylatolgatásba nem kíván belemenni, így azt a kérdésünket is passzolja, aláírná-e előre azt, hogy válogatottunk egy ezüstéremmel jön haza. (Magyarország a téli olimpiákon eddig két ezüstöt és négy bronzot szerzett, s legutóbb a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettős állt dobogón, 1980-ban Lake Placidben második lett.)

„Most is hozza ki magából mindenki a maximumot, mint az utóbbi években, és akkor elégedettek lehetünk – mondja a szakvezető. – Vallom, azzal nem szabad foglalkoznunk, hogy aztán ez mire lehet elég.”

Mi is csak csendesen rögzítsük: bizony, bármire elég lehet.

Viktor An tiltakozik

Az oroszok hatszoros olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázója, Viktor An nyílt levélben tiltakozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökénél, Thomas Bachnál amiatt, hogy a szervezet nem engedi indulni Phjongcshangban. A sportoló – akinek soha nem volt doppingesete – a hivatalos indoklás szerint azért nem állhat rajthoz, mert a neve szerepelt az oroszok rendszerszintű doppingolását feltáró McLaren-jelentésben. „Felháborító, hogy minden konkrétum nélkül kizártak az olimpiáról, várom a magyarázatot arra, miért állítanak be úgy, mintha doppingoltam volna” – fogalmazott a 2011 előtt még dél-ko­reai színekben szereplő An, aki szerint kizárása a bizalmatlanság szimbóluma.