Vámosék vitték a prímet

Kevés kivételtől eltekintve élklubjaink sikeresebbek, mint a válogatottjaink

Két Bajnokok Ligája-győzelem, egy világbajnoki döntős részvétel, katartikus Eb-szereplés 18 év után, és még sok minden más, váratlan siker és nem várt kudarc. Megnéztük, hogyan szerepeltek az idén a magyar csapatsportok legrangosabb képviselői itthon és a nagyvilágban.

Régen volt ennyire szép éve a magyar kosárlabdának, mint a 2017-es. A női és a férfi válogatott is kijutott az Euró­pa-bajnokságra, ahol egyik sem vallott szégyent, sőt a férfiak igen nagyot lendítettek a sportág hazai népszerűségén is.

A hölgyek viadalának Csehország adott otthont június második felében. A magyar csapat a spanyolokkal, az ukránokkal és a csehekkel került egy csoportba, előbbi kettőtől a papírformának megfelelően kikapott, ám a házigazdákat sikerült 74-70-re legyőznie, és ezzel a nyolcaddöntőbe jutott.

A jó nevekből álló olasz válogatott volt az ellenfél, és a magyar együttes nagyot harcolva, az utolsó pillanatban győzelmi esélyt elpuskázva 49-48-ra kikapott, amivel kiesett. A torna után Stefan Svitek szövetségi kapitány az elfogadható szereplés dacára lemondott, utódja az a Székely Norbert lett, akit harmadszor neveztek ki erre a posztra. A következő Eb selejtezőit vele kezdte meg a csapat, amely bravúros sikert aratott Litvániában, majd itthon legyőzte Albániát is.

Fotó: Mirkó István

A férfiak 18 év után jutottak ki ismét az Eb-re, és nehéz csoportban játszottak Kolozsváron. A horvátokat meglepetésre megszorították, de kikaptak, akárcsak Montenegrótól, majd az utolsó napon a spanyoloktól, ám közben remek játékkal közönségsikert aratva legyőzték Csehországot és Romániát, amivel továbbjutottak az isztambuli nyolcaddöntőbe. Ott méltó ellenfelei voltak a későbbi ezüstérmes Szerbiának, de 86-78-as vereséget szenvedtek.

Az Eb-n ott lehetett Hanga Ádám, aki hajszál híján NBA-játékos lett a nyáron, végül a spanyol Barcelona szerződtette.

Klubszinten nem történt előrelépés.

A nőknél a Sopron és a Győr sem jutott túl az Euroliga csoportkörén – az új kiírásban csak az előbbi szerepel, jó pozícióban várva a folytatást –, a férfiak pedig továbbra is a harmadik szintű sorozatban, az Európa Kupában szerepeltek felejthető eredményekkel.

Kinn vagyunk a vízből

Még a leggonoszabb kukacoskodók sem állíthatják, hogy 2017 ne lett volna a magyar vízilabdasport sikeres esztendeje. A számokkal ugyanis nehéz vitatkozni: a négy lehetséges európai kupából hármat (férfi Bajnokok Ligája – Szolnok, férfi Európa-kupa – FTC, női LEN-kupa – UVSE) magyar csapat nyert meg, emellett a Szolnok a férfi Szuperkupát is elhódította (bár itt mindenképpen magyar siker született volna, mivel az ellenfél az FTC volt…). A vadonatúj Duna Aréna első nemzetközi eseményén, a Bajnokok Ligája döntőjében (Final Six) az MVP-nek Nagy Viktort, a Tisza-partiak csodakapusát választották, azaz nem maradt el az egyéni elismerés sem.

A FINA világbajnokság vízilabda-eseményei­nek a sportág bölcsőjeként elhíresült Margitsziget, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda adott otthont, s a ­férfiak döntőt játszottak Horvátországgal, amit azonban ­8-6-ra elveszített Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese – hiába lőtt három gólt a torna legjobbjának, MVP-jének megválasztott balkezes óriás, a Szolnokból a nyáron a Fradiba igazolt Vámos Márton. Ugyanis a másik oldalon is akadt egy háromgólos zseni, ­Sandro Sukno személyé­ben.

A hölgyeknek nem sikerült az éremszerzés, Bíró Attila csapata a négy közé jutásért leblokkolt Kanada ellen, az élete formájában játszó és öt gólt szerző Eggens egymaga megverte a mieinket, a 6-4-es vereség után magyar könnyek keveredtek a jó öreg Hajós nyitott ötvenesének vizével. Ám ahogy az MVSZ elnöksége és Kemény Dénes elnök látta, jó úton haladnak válogatottjaink, annak ékes bizonyítéka: mind Märcz, mind Bíró szerződését meghosszabbították a tokiói olimpiai befejezéséig, tehát folytatódhat a megkezdett csapatépítés.

S hogy mindez jó döntés volt, azt a Bíró lányok december közepén igazolták is a vb-ezüstérmes spanyolok legyőzésével a Világligában. 2018-ban Barcelona rendezi mindkét nem Európa-bajnokságát, vérmes magyar reményekkel.

Klubszinten szinte minden

Van, ami nem változik a magyar kézilabdában: a két kiemelten sikeres vidéki klub dominanciája itthon és a nagyvilágban. A férfiaknál a Telekom Veszprém és a nőknél a Győri Audi ETO KC menetelése évről évre borítékolható. E helyütt nem a sikerrecept hozzávalóit soroljuk fel, pusztán a tényt rögzítjük: a Veszprém sorozatban negyedszer jutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, a Győr pedig nemcsak bejutott a Final Fourba, de meg is nyerte a sorozatot.

A Xavi Sabaté vezette magyar rekordbajnok biztosan vette az akadályokat a csoportkörben, majd az egyenes kieséses szakaszban sem hibázott. A kölni négyes döntőben a Paris St. Germain ellen kikapott, de a Barcelona legyőzésével egy bronzéremmel vigasztalódott. A norvég, cseh, brazil és persze magyar világklasszisokat felvonultató Győr biztosan menetelt a Bajnokok Ligája-győzelemig, a budapesti négyes döntőn ütközött a legnagyobb ellenállásba, a macedón Vardar Szkopje csak hosszabbítás után adta meg magát.

Nem sok választotta el a Final Fourtól a Fradi női és a Szeged férficsapatát sem, de még várnunk kell arra, hogy egy évben két csapatunk képviselje a magyar színeket a legrangosabb kupasoroza négyes döntőjében.

A klubsikerekből nem profitáltak a válogatottak, a férfiak csak a hetedik helyen végeztek a januári világbajnokságon. Sok statisztikai mutató alapján a magyar a világ legszínvonalasabb női kézilabda-bajnoksága, de ebből nem következett a kiugró szereplés a világbajnokságon, a magyarok csak a 15. helyen végeztek.

Sértés helyett szókimondás

Az 1998-as, hazai rendezésű C csoportos világbajnokságon aratott győzelmet tehetjük meg az újjáéledő magyar jégkorong-sikerkorszak nyitányának. Válogatottunk azóta kétszer is (2009, 2015) megjárta az elitet, a játékosok olykor mitológiai magasságba emeltettek (lásd: szapporói hősök), a sajtó a tenyerén hordozta a magyar hokit.

Éppen ezért sem lehet sértő, sokkal inkább szókimondó az idei divízió I/A-as világbajnokság kudarcként való értékelése. Az egy éve még a legjobbak között is helytállt csapattól bizony súlyos csalódás volt, hogy áprilisban csupán a házigazda Ukrajnát győzte le, másik négy vetélytársától pedig egyformán kétgólos vereséget szenvedett. Szerencsére a válogatottal együtt nem csupán az infrastruktúra, hanem a sportdiplomácia is megerősödött, így 2018-ban ismét hazai jégen bizonyíthat a válogatott. A divízió I-ből felkerült Nagy-Britannia, a világ­elitből kiesett Olaszország és Szlovénia, valamint Lengyelország és Kazahsztán az öt ellenfél; nehéz, de nem lehetetlen a feljutás kivívása.

A magyar röplabdát – nem is alaptalanul – a női válogatottal azonosítjuk. Hölgyeink 2015 után idén ismét kijutottak a kontinensviadalra, ám ezúttal elmaradt a bravúr, Azerbajdzsántól, Lengyelországtól és Németországtól is kikaptak. Nem is ezzel van baj, hanem azzal, hogy több kulcsjátékos lemondta a szereplést, ami korábban nem jellemezte a csapatot. 2019-ben alanyi jogon, társrendezőként leszünk tagja az Eb-mezőnynek, pusztán a részvétellel tehát nem érhetjük be.