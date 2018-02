Szórták a pénzt a játékospiacon

Coutinho és további 535 labdarúgó váltott klubot 808,2 millió fontért

Minden idők legmozgalmasabb január átigazolási időszakán vagyunk túl Európában (bár az orosz és a török börze még nem zárt be), és mindezt annak tudatában jelenthetjük ki, hogy a futballtranszferpiac két, hagyományosan legaktívabb szereplője, a Real Madrid és a Manchester United ezúttal egyetlen eurócentet, illetve pennyt sem költött!

A legnagyobb summát, 120 millió eurót (plusz további negyvenet, ha a különféle bónuszok is érvényesülnek) a brazil Philippe Coutinhóért fizette ki a Barcelona a Liverpoolnak, s megdőlt a védőért kifizetett összeg világrekordja: a holland Virgil van Dijkot 85 millió euróért­ vette meg a Liverpool az okosan gazdálkodó Southamptontól.

A legjobban most is a Premier ­Lea­gue klubjai nyitották ki pénztárcájukat: az öt topligában 808,2 millió fontot költöttek (ez 920 millió eurónak felel meg) összesen 536 labdarúgóra, ebből 456 millió eurót, durván a teljes összeg felét Angliában. S ha ehhez hozzátesszük a nyáron játékosokra kiadott 1607 milliót, akkor a 2017–2018-as szezonban összesen 2,063 milliárd euróra rúg a PL-ben elköltött transzferpénz mennyisége – ez természetesen rekord.

A Coutinho-ügyletnek köszönhetően a Liverpoolnak igen pozitív a szaltója, 31 millió fontos profitot könyvelhetnek el a Vörösök. Coutinhóért 106 millió fontot (120 millió eurót) kaptak a Barcelonától, Van Dijkért fizettek 75 milliót a Southamptonnak, a különbség 31 millió. Még Jürgen Klopp klubjánál is jobban járt a Southampton: a Szentek mérlege 55,9 millió fontos többletet mutat, mivel Van Dijkért kaptak 75 milliót, Guido Carrillóért pedig kifizettek 19,1 milliót a legnagyobb európai játékoseladónak, a Monacónak.

Fotó: Reuters

Költésben a dúsgazdag Manchester City járt az élen, az éllovas 61,2 millió fontot adott ki Aymeric Laportéért (Bilbao, 57,2 millió) és Jack Harrisonért (New York City FC, 4 millió). Szépen szórta a pénzt Roman Abramovics, a Chelsea tulajdonosa is, 50 millió fontot lapátolt ki Ross Barkley-ért (Everton, 15 millió), Olivier ­Giroud-ért (Arsenal, 18 millió) és Emerson Palmie­riért (Roma, 17 millió). Aktív volt az Arsenal: megvette Pierre-Emerick Aubameyangot a Dortmundtól 56 millió fontért és Konsztantinosz Mavropanoszt a PAS Janninától 1,9 millióért, ugyanakkor eladta Olivier Giroud-t a Chelsea-nek 18 millióért, Theo Walcottot az Evertonnak 20 millióért és Francis Coquelint a Valenciának 12 millióért; az egyenleg 7,9 millió mínusz.

A Manchester United esetében egyetlen penny sem mozdult meg: Henrih Mhitarjant elcserélték a Vörös Ördögök Alexis Sánchezért az Arsenallal.

Spanyolországban – egyszer még ezt is Zinedine Zidane szemére hányják – a válsággal küszködő Real Madrid senkit sem igazolt, de nem is adott el. Nem úgy a Barcelona: az említett Coutinho érkezett, no meg Yerry Mina, az óriás kolumbiai védő a Palmeirastól, utóbbi 11,8 millió euróért, Javier Mascheranót pedig elengedték Kínába.

Nem véletlenül tartják a Bundesligát a legjobban megszervezett, ugyanakkor financiális értelemben leginkább visszafogott bajnokságnak: januárban a németeknél a pálmát a Sandro Wagner-transzfer vitte el a maga 13 millió eurójával, ennyit fizetett a csatárért a Ba­yern München a Hoffenheimnek. Hiá­ba, a németek erősen fogják a pénzt…