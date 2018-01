Szoros küzdelem – de csak a Bayern mögött

Magyar esélyekkel folytatódik a Bundesliga · Liverpool–Manchester City angol rangadó

Nem egészen egy hónapos téli szünet után e hét végén a 18. fordulóval folytatódik a német labdarúgó-bajnokság. A Bundesliga tehát éppen félidejénél tart, ehhez képest tetemesnek mondható a Bayern München 11 (a pénteki Leverkusen elleni győzelem után 14) pontos előnye, különösen annak ismeretében, hogy a bajorok kezdetben botladoztak, hat forduló után még csak a harmadik helyen álltak. Aztán hirtelen minden a helyére került. Nem kell lázasan kutatni az okok után, Münchenben az edzőváltás – szeptember végén Carlo Ancelottit Jupp Heynckes váltotta – tökéletes terápiának bizonyult.

A tavaszi szezonban tehát a szokásos a képlet, a Bayern újabb bajnoki címe szinte biztosra vehető, mögötte a dobogós helyekért folyik a harc. Meglepően sok éremesélyessel. A második helyezett Schalke (30 pont) és a tizenegyedik Hannover (23) között csupán hét pont a különbség, kevesebb, mint az első és a második között.

A népes üldözőcsoport tagja mindhárom magyar érintettségű klub. Gulácsi Péter csapata, a Leipzig 28 ponttal az ötödik, a Hoffenheim (Szalai Ádám) 26 ponttal a hetedik, Dárdai Pál

Herthája pedig 24 ponttal a tizedik.

A Bayern már tegnap megnyitotta a fordulót negyedik Leverkusennél, amely 14 tétmeccs óta volt veretlen – a bajorok 3-1-re győztek. Lesz még egy rangadó, a lipcseiek a Schalkét fogadják.

A Bundesliga klubjai hagyományosan jóval kevesebbet költenek új játékosokra, mint angol és spanyol társaik, vetélytársaik, s ez így van ezen a télen is. Az egyetlen komoly átigazoláshoz magyar vonatkozás is társítható. Sandro Wagner 13 millió euró ellenében Hoffenheimből a Bayernhez távozott, így talán az ősszel (persze inkább sérülése miatt) sokat mellőzött Szalainak is több játéklehetőség juthat.

Az aranyérem sorsa már Angliában is lényegében eldőlt, ettől még a 15 pontos előnnyel első Manchester City vasárnapi liverpooli vendégjátéka igazi csemege. A vonatkozó statisztika is érdekes: a Vörösök 16 tétmérkőzés óta veretlenek, a manchesteriek pedig tavaly április óta, ám az Anfield Roadon legutóbbi 14 próbálkozásukból egyszer sem tudtak nyerni. A

Liverpool – talán mondani sem kellene – a Barcelonába távozott Coutinho nélkül áll fel, viszont Szalah felépült sérüléséből.

Sorsoltak a spanyol Király Kupa negyeddöntőjében: a Barcelona és a Real Madrid elkerülte egymást. Előbbi a városi rivális Espanyolt, utóbbi a Leganést kapta ellenfeléül. Még ne vegyünk mérget rá, hogy a kupában nem jön össze az El Clásico.