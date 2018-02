Szép emlékek Dél-Koreából

Liu Shaolin Szöulban vb-t, férfiváltónk Kangnungban világkupát nyert

A tavalyi, rotterdami rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokságon a dél-koreaiak voltak a legeredményesebbek, akik a téli olimpiákon az eddigi 26 aranyérmükből 21-et ebben a sportágban szereztek. Mindez előrevetíti, hogy a pénteken kezdődő ötkarikás játékokon milyen „őrület” vár ránk a kangnungi Jégarénában, ahol mi is érmekre, kimondva-kimondatlanul aranyra is pályázunk.

Némi adalék a házigazda hátországához: Szin Da Vun, aki kevesebb, mint egy éve 500 méteren megnyerte a ­vb-t, ott sincs az olimpián induló öt ­koreai férfi versenyző között, de az 1000-en megkoronázott Szeo Ji Ra is csak a harmadik számú korcsolyázó ma már otthon. Mert az első a még csupán 18 éves Hvang Te Hjon, aki a világkupában 1500 méteren imponáló magabiztossággal végzett az élen – a négy állomáson két aranyat és két ezüstöt szerzett –, míg 1000-en a második, ­500-on a negyedik helyen zárta a pontversenyt. Lim Hjo Dzsun pedig történetesen a budapesti világkupán győzött 1000 és 1500 méteren is.

A BOK-csarnokban az 500 méter nekünk jobban tetszett, hiszen ezt Liu Shaolin Sándor nyerte meg, éppen Lim és Hvang előtt. Az MTK 22 éves versenyzője szintén parádézott a világkupaszezonban, két aranyat és három ezüstöt tett zsebre, még Szöulban győzött 1000 méteren, és ezen a távon ő lett az összetett világkupagyőztes.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az sem mellékes, hogy 500-on a második helyen zárt a szám specialistája a kínai Vu Ta-csing mögött, 1500-on pedig a hatodik helyen végzett. Liu Shao­linnak már van világbajnoki címe is, 2016-ban ugyancsak Szöulban 500-on nyerte a short track első magyar vb-aranyát – mi tagadás, nem rossz előjel, hogy Dél-Koreában rendezik az olimpiát. Liu Shaolin öccse, a 19 éves Liu Shaoang az idei szezonban a világkupákon „csak” két bronzot szerzett, de az összesítésben így is mindhárom távon az élmezőnyben végzett: 500-on és 1500-on egyaránt az ötödik, ­1000-en a hetedik helyen.

S arról se feledkezzünk meg, hogy a tavalyi vb-n 1000 méteren ezüstérmes lett. Rotterdamban három érmünk volt, mert mindkét váltónk dobogóra állhatott: a nők 3000 méteres stafétája (Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Bácskai Sára, Heidum Bernadett) a második, a férfiak négyes fogata (Liu Shaolin, Liu ­Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba) harmadik lett 5000 méteren.

A világkupákon sajnos egyik váltónk sem villogott, mindkettő az utolsó, a nyolcadik helyen került be az olimpia mezőnyébe. Mivel az oroszok a férfiaknál három versenyzőjük kizárása miatt nem indítanak váltót, az előzetes erősorrendben a hetedik helyen vagyunk, ám a végelszámolásnál ennél jóval előrébb szeretnénk látni a miein­ket.

Korábban már három világkupaversenyen megmutatták, hogy mindenkit képesek legyőzni, és az egyik diadal 2016 decemberében éppen a kangnungi Jégarénában született, az olimpia tesztversenyén, a csarnokavatón. Női váltónk a világbajnokságon erőn felül teljesített, a reális célkitűzés most a pontszerzés, az első hatba jutni, de Jászapátiék rotterdami bravúrezüstje is bizonyság arra, hogy a csúszós jégen bármi megtörténhet.

Akárcsak a férfiaknál, a nőknél is komoly tényező a kínai, a kanadai és a holland válogatott, de a házigazdáknak itt talán még jobbak az esélyeik. Mást ne mondjunk, 1500 méteren a négy világkupaversenyből hármat a 19 éves Csoj Min Jong nyert meg, s ugyan Sanghajban be kellett érnie az ezüsttel, az arany itt is egy koreai versenyző nyakába került. Továbbá a váltóknál is a házigazdának áll a zászló. Szombaton a nők 500 méteren és a váltók elődöntőjével rögtön megkezdik a versenyprogramjukat, a férfiaknál pedig 1500-on már érmeket osztanak – az olimpián jószerével az első perctől kezdve rághatjuk a körmeinket.