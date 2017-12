Román bajnoki címről álmodnak a székelyföldi kézilabdázók

A Szegedről ismert Dragan Djukics és Krivokapics Milorad sokat segít az udvarhelyieknek

A román bajnoki címre is esélyes a szinte teljes egészében színmagyar kisváros, Székelyudvarhely férfi-kézilabdacsapata. A játékosokat a gyakori játékvezetői ellenszél sem tántorítja el a kitűzött céltól, a sikerekből pedig két honosított, egykori és jelenlegi magyar válogatott kézilabdázó is derekasan kiveszi a részét.

Remek fél évet tudhat maga mögött a Székelyudvarhelyi KC a román férfi kézilabda-bajnokságban, noha egy szinte teljes egészében kicserélődött kerettel, illetve új edzővel, a Mol-Pick Szeged korábbi trénerével, Dragan Djukiccsal vágott neki az új idénynek.

Minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a csapat igencsak nyögvenyelősen kezdett, nyolc forduló után a hazai mérkőzéseken frenetikus hangulatot varázsoló szurkolók csalódottan állapították meg: az idei a klub tizenkét éves fennállásának legrosszabb szezonrajtja. Djukics, illetve a menet közben leigazolt egykori szegedi klasszis, Krivokapics Milorad azonban nyugalomra intette a klub szimpatizánsait, mondván, idő kell az összecsiszolódáshoz.

Fotó: Jakab Árpád

Az alapszakasz odavágóinak második fele, illetve az év végéig a visszavágókból lejátszott két találkozó is őket igazolta: a csapat egy temesvári vereséget leszámítva hatszor hagyta el győztesen a pályát, s ami ennél is fontosabb, időnként parádés, közönségszórakoztató játékkal diadalmaskodott, például a tavalyi bajnok Dinamo Bucuresti otthonában, illetve hazai pályán a bajnoki címre aspiráló Torda vagy a női csapatához hasonlóan nemzetközi babérokra törő CSM Bucuresti ellen is.

A Székelyudvarhely 15 forduló után a harmadik helyen áll a 14 csapatos, roppant kiegyensúlyozott román bajnokságban, mindössze két ponttal lemaradva az éllovas Steaua Bucurestitől, amelyet hazai pályán 26-20-ra múlt felül.

Nem csoda tehát, hogy a bukaresti katonacsapattal egykor BEK-et nyerő klasszis átlövő, a román válogatottal kétszeres világbajnok kézilabdázó, Birtalan István úgy nyilatkozott a Magyar Időknek, idén a székely kisváros csapata nyeri meg a román bajnokságot. „Nyilván hosszú a pontvadászat, a rájátszásban is bármi megtörténhet, de ha fogadnom kellene, az SZKC-ra tennék: Székelyudvarhelynek van talán a legjobb védelme, s nagy tudású, elhivatott játékosok alkotják a csapatot.”

A Birtalan által emlegetett rájátszás bevezetése óta nem mellékesen minden alkalommal már az első körben kiesett a Székelyudvarhely, kétszer ráadásul úgy, hogy a mindent eldöntő, harmadik mérkőzésen hazai pályán szenvedett vereséget büntetődobások után.

Dragan Djukics szerint megérett az idő arra, hogy ezen változtassanak, ezért a tavaszi rájátszásra hozná csúcsformába csapatát. Addig azonban még sok a munka, mondja Djukics, s ennek megfelelően a december 14-én lejátszott utolsó bajnoki után sem kaptak szabadságot a játékosok, napi két edzéssel készülnek tovább, ráadásul a két ünnep között egy hollandiai tornán is részt vesznek.

A harmincezres székely kisváros szurkolói azért is hálásak a szerb trénernek, mert a klub saját értékeit, tehetséges fiataljait is fokozatosan beépíti a csapatba: a magasabban jegyzett bajnokságokból Székelyudvarhelyre igazoló szerb, macedón, horvát, fehérorosz vagy éppen brazil ászok mellett az idén máris emlékezeteset alkotott a mély vízbe dobott két saját nevelésű fiatal játékos, Buzogány Barna és Balázs Botond is.

A klub filozófiája, hogy évente legalább egy saját nevelésű fiatalt beépítsen a csapatba, a cél ugyanis az, hogy évek múlva helyi székely fiatalok alkossák a csapat gerincét, s így épüljön fel a magyar kézilabda legújabb regionális központja.