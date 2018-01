Randevú régi ismerősökkel

A görögökkel is játszik labdarúgó-válogatottunk a Nemzetek Ligájában

Labdarúgó-válogatottunk a görögökkel, a finnekkel és az észtekkel került egy csoportba a szep­temberben rajtoló Nemzetek Ligájában, ahonnan a 2020-as Euró­pa-bajnokságra is ki lehet jutni. Ahogy a sorsolások után többnyire, ezúttal is elmondhatjuk: lehetett volna jobb, de rosszabb is.

Történelmi ceremóniára került sor tegnap Lausanne-ban, ahol elkészítették az idén debütáló Nemzetek Ligája (NL) csoportbeosztását. Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szlovén elnöke bemutatta az impozáns trófeát, amelyet a sorozat győztese elnyer, majd a a 77-szeres fehérorosz válogatott Aljakszandr Hleb az UEFA ötvenöt tagországa közül elsőként Andorrát húzta ki a leggyengébb osztály, a D jelű 1. csoportjába.

Az UEFA négy osztályt alakított ki, ezeken belül pedig négy-négy csoportot azon elv mentén, hogy azonos erősségű csapatok kerüljenek össze. Így az

A osztályban a kontinens tizenkét legerősebb együttesét szórták szét, mi pedig – mivel Magyarország az UEFA-együtthatói szerint a 25. a rangsorban – a C jelűben várhattuk a sorsolást.

Nos, Jari Litmanen, a finnek futball-legendája a „harmadosztály” első kalapjából Görögország, Finnország és Észtország mellé húzott bennünket. Járhattunk volna rosszabbul is, ha a második kalapból a szerbeket kapjuk, hiszen déli szomszédaink a vb-selejtezőkről csoportelsőként jutottak ki az idei oroszországi tornára. Ám a norvégoknak vagy az albánoknak jobban örültünk volna, mint a vb-ről pótselejtezőn lemaradt görögöknek, akiket legutóbb 1988-ban vertünk meg tétmérkőzésen.

A 2016-os Eb-selejtezőkön itthon 0-0-ra végeztünk velünk, idegenben 4-3-ra kikaptunk. Ugyanabban a csoportban viszont a finneket mindkétszer 1-0-ra vertük, míg az észtek ellen a 2014-es vb-selejtező-sorozatban 5-1-re és 1-0-ra győztünk. Ha a harmadik kalapból Montenegrót kapjuk, amely a vb-selejtezőkön hárommal több pontot szerzett nálunk, inkább fájna a fejünk. Ami sajnos rossz hír: az első hazai meccsünket – szep­tember 8-án Finnországban – zárt kapuk mögött kell lejátszanunk, még a 2015 szeptemberi, Románia elleni Eb-selejtezőn tapasztaltak miatt bűnhődünk.

Az NL jelentőségét főleg a kisebb csapatok számára az adja, hogy a csoportelsők 2020 márciusában mind a négy osztályban a másik három csoport győztesével elődöntő-döntő rendszerben megmérkőznek a 2020-as Európa-bajnokságon való indulás jogáért. (Mint ismert, az Eb-t tizenkét városban rendezik, Budapest is házigazda lesz.) A négycsapatos rájátszásokban értelemszerűen nem szerepelnek azok az együttesek, amelyek a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezőkön révbe érnek, a helyeiket „alulról” feltöltik. Így nagy ellenfelünknek, a görög válogatottnak az Eb-selejtezőkön mi leszünk a legnagyobb szurkolói.

– Érdekes, ugyanakkor kiegyenlített csoportba kerültünk. Eltérő stílusú futballt játszik mindhárom csapat, nekünk pedig a legjobb formánkat kell majd hoznunk, ha sikeresek akarunk lenni, de bízom benne, hogy így lesz – nyilatkozta Georges Leekens, válogatottunk szövetségi kapitánya.

Ami az elitet illeti, a németek szakvezetője, Joachim Löw még a sorsolás előtt azt mondta, hogy erős ellenfeleket szeretne. Megkapta: a vb-címvédő az A ligában a franciákkal és a hollandokkal került össze.