Öreg róka a sivatagban

Szalay Balázs öt év után újra indul a Dakar-ralin, ahogy André Villas-Boas is

Szombaton megkezdődik a Dakar-rali, immár hagyományosan Dél-Amerikában, és a földkerekség leginkább embert próbáló tereprali-viadalán öt év szünet után újra lesz magyar induló az autósok mezőnyében is. Szalay Balázs tegnap repült el Peruba, Limába – dacára annak, hogy a hazai híradások szerint már novemberben útra kelt...

Egészen pontosan november 22-én arról szóltak a hírek, hogy Szalay Balázs az Opel Dakar Teammel a Hősök teréről elindult a viadalra, a nagy csinnadratta közepette pedig a veterán pilóta az MTI-nek még azt is kifejtette, hogy hat hét lesz az út, és két nap múlva Le Havre-ban kell becsekkolniuk, mert ott teszik hajóra a terepjárójukat.

Ez így is történt, ám Szalay és navigátora, Bunkoczi László a búcsúztató után nem Franciaország felé vette az irányt, hanem hazament; az autójukkal a kisegítő személyzet bumlizott el bő egy hónapon át Peruba… Az Opel Dakar Team honlapján is azzal a címmel jelent meg a beszámoló, hogy „Szalayék elindultak a Dakarra!”, és csak a vaskos dolgozat vége felé derül ki, hogy a csapattagok januárban indulnak a hajó után, de ezen most már ne „rugózzunk” tovább.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ha van erőpróba, amelyik rajtjára mindenképpen tanácsos kipihenten, nem pedig hathetes tortúrát jelentő utazás után érkezni, az a Dakar-rali. A verseny szombaton kezdődik Limában, és tizennégy szakasz után január 20-án az argentínai Córdobában ér véget. Az össztávja 9000 kilométer, amelyből 4500 km a mért szakaszok hossza. A résztvevők három országot érintenek, Perun és Argentínán kívül Bolívián haladnak át.

Ismét lesznek sivatagi szakaszok, de a helyszíni adottságokat kihasználva komoly magaslatokat is megjárnak, 4000 méter fölött is jelöltek ki etapokat; történetesen a szünnapon is 3500 méter fölött pihenhet meg a mezőny.

Az 52 esztendős Szalay Balázs rutinos sivatagi róka, ez lesz a 13. Dakarja (Bunkoczival együtt pedig a nyolcadik), nyolcszor célba is ért, a legjobb eredménye a 2012-es 20. hely. „A sivatag mindig tartogat meglepetéseket, bármennyi időt tölt is el az ember a dűnék között, nem versenyezhet rutinból. A célunk, hogy teljesítsük a távot, s hogy mindennap a maximumot hozzuk ki magunkból. Ha ez sikerül, már elégedettek leszünk” – nyilatkozta Szalay a hét közepén.

S hogy kik azok, akik a legmerészebb terveket szövögethetik? A mezőny parádés, indul a címvédő francia Stéphane Peterhansel, aki motorral hatszor, autóval hétszer nyerte meg a Dakart, mellette a Peugeot gyári csapatát erősíti honfitársa, a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb, a spanyol Carlos Sainz (ő kétszer győzött a rali-vb-n) és a francia Cyril Despres, a Toyota beveti a katari Nasszer al-Attijahot és a dél-afrikai Giniel de Villiers-t (korábbi Dakar-győztesek), a Mini a spanyol Nani Romát (ő is nyert már Dakart) és a finn Mikko Hirvonent, utóbbi a ralivilágbajnokok névsorát gyarapítja.

De hogy egy kuriózumot is említsünk: egy privát Toyotában láthatjuk vezetni a portugál André Villas-Boast, a Porto, a Chelsea és a Tottenham korábbi menedzserét, aki most ráér, hiszen legutóbbi, sanghaji klubjánál nem hosszabbította meg a szerződését.

Ejtsünk szót a motorosok versenyéről is, ahol címvédőként a brit Sam Sunderland indul, de négy magyar felől is várhatjuk majd a híreket: Dési János és Horváth Lajos mellett az erdélyi Gyenes Emánuelról és az újvidéki Saghmeister Gáborról. Hárman régi motorosok a Dakaron, Gyenes két éve a 14. helyen zárt, ami kétségkívül komoly eredmény. Horváth tavaly újoncként a harmadik szakaszig bírta, de miután eltévedt egy kiszáradt tómederben, majdnem belezuhant egy szakadékba, majd elesett, s víz nélkül már bevallottan halálfélelme volt, leadta a vészjelzést, hogy mentsék ki. Bátor ember, hogy újra nekivág…