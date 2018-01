Nem lehettek boldogok a légiósok

Csak a felkészülési mérkőzéseken ment jól a futball a magyaroknak

Ahogyan azt már hetek óta megszoktuk, ezúttal sem a magyar légiósok játszották a főszerepet a napjainkban már zajló labdarúgó-bajnokságokban. Illetve ha mégis, akkor ezúttal inkább negatív főszerepről beszélhetünk, mint például Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám esetében.

Előbbi két meccsen is pályára lépett az elmúlt héten az egyesült arab emírségekbeli al-Vahdában, szerdán tizenegyest hibázott az al-Naszr ellen, a szünetben pedig lecserélték – együttese így is nyerni tudott 1-0-ra –, majd vasárnap végigjátszotta az 1-1-re végződött mérkőzést az al-Dhafra otthonában, ám a beszámolók nem említik a nevét.

Fotó: Europress

Lang Ádám az év eleje óta a francia másodosztályban a bennmaradásért harcoló Nancyt erősíti, amely pénteken a Brestet fogadta. Az első félidő derekán a magyar válogatott védő nehéz perceket élt át. Egy közeli lövést próbált meg blokkolni, ám a labda végzetesen pattant meg a lábán, öngól lett belőle, majd két perccel később határozatlanul igyekezett szerelni az egyik csatárt, aki elvitte mellette a labdát, majd a léc alá lőtte. Ezzel a vendégek 2-0-ra vezettek, ám a Nancy végül ledolgozta a hátrányt, 2-2-vel zárta a meccset, Lang Ádám pedig végig a pályán maradhatott.

A francia másodosztálynál maradva, Bese Barnabást a szünetben cserélte be a Le Havre vezetőedzője a Nimes elleni hazai találkozón, ám a 73. percben már le is kellett váltania, mert a magyar védőnek kiújult a sérülése. Bese 1-1-nél ment be, 2-1-es vezetésnél jött le – ez lett a végeredmény –, és alighanem újabb kihagyás vár rá, a Le Havre pedig továbbra is harcban áll a feljutásért.

Korhut Mihály ezúttal sem játszott az izraeli Hapoel Beer-Shevában, pedig a csapata egy kupa- és egy bajnoki meccsen is szerepelt az utóbbi napokban. Utóbbin a kispadot koptatta, előbbire nem is nevezték, a jelek szerint már nemigen számítanak rá a klubnál.

Két mérkőzése volt a német másodosztályban a Greuther Fürthnek is, amely két magyar légióst is foglalkoztat, ám Megyeri Balázs és Pintér Ádám nevét is ­hiába kerestük a keretben, mindketten sérülés miatt szaporítják a szurkolók számát a lelátón, a Fürth pedig nem tudott elmozdulni a kiesést jelentő utolsó előtti helyről. Egy szinttel feljebb, a német élvonalban sem találkozhattunk boldog magyarokkal.

A Leipzig otthon csak sovány 1-1-es döntetlent játszott az amúgy legszebb napjaira nyomokban sem emlékeztető Hamburggal, Gulácsi Péter jól védett, nem tehetett a gólról: a vendégek csatára egy az egyben vezethette rá a labdát. Szalai Ádám a kispadról nézhette végig, ahogyan a társai hamar kétgólos vezetéshez juttatták a Hoffenheimet Münchenben, annak viszont kevésbé örülhetett, hogy a felbosszantott Bayern erre a két gólra öt találattal válaszolt, és fölényesen megnyerte a meccset. Még egy magyar lépett pályára tétmérkőzésen: Sallai Roland a ciprusi APOEL-ben kezdőként kapott lehetőséget, a vendég Apollon 4-0-ra nyert, őt pedig a 62. percben lecserélték. Nagy Ádám ezúttal sem jutott tovább a kispadnál a Bolognában.

Jó hírek érkeztek viszont a még a felkészülési időszakban járó légiósainkról. A Törökországban edzőtáborozó horvát Hajduk Split új szerzeménye, Gyurcsó Ádám két gólt szerzett a szlovák Trencín ellen, az észak-amerikai profi bajnokságban szereplő Kansas City pedig a másodosztályú ­Phoenix Risinggal játszott edzőmeccset, és Sallói Dániel a tizenhatosról lőtt hatalmas gólt a léc alá. Bemelegítésnek elmegy, hiszen ott csak március elején rajtol a bajnokság.