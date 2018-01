Napjaink csodatevő hősei

Kialakult a dobogósok mezőnye az Év sportolója szavazáson

Huszonegy karátos arannyal futtatott, mesés pálházi porcelán-trófeát kapnak jövő csütörtökön a Nemzeti Színházban az M4 Sport – Az Év sportolója gála díjazottjai; s tegnap az is eldőlt, hogy az egyes kategóriákban – a sorrend ismertetése nélkül – kik kerültek be a legjobb háromba. A férfiaknál Baji Balázs, Liu Shaolin Sándor és Szatmári András, a nőknél Babos Tímea, Hosszú Katinka és Márton Anita közül kerül ki a győztes.

„Csak látszólag van messze a két világ egymástól, mármint a sport és a színház világa – kezdte az esemény tegnapi sajtótájékoztatóján, a leendő helyszínen Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója, aki az emelkedett hangulatban természetesen nem a futballpályákról hozott példát egy szemérmetlen műesésről.

„Mi a színpadon hősöket teremtünk, történeteket mesélünk el, a sportolóink pedig napjaink hősei, akikhez igazodni lehet, és akikkel azonosulva átélhetünk csodákat.”

Tavaly némileg kevesebb csodát élhettünk át, mint szerettük volna, olimpiai versenyszámokban csupán négy magyar arany született a világbajnokságokon: az úszó Hosszú Katinka 200 és 400 méter vegyesen győzött, s még a kardvívó Szatmári Andrást és női kajak négyesünket koronázták meg.

Fotó: Reuters

Ám a győri kézilabdázónők és a szolnoki férfi vízilabdázók BL-t nyertek, a teniszező Babos Tímea cseh partnerével diadalmaskodott a WTA-vb-n, Davis-kupa-csapatunk feljutott a világcsoportba, az atléta Baji Balázs 110 méter gáton nyert vb-bronzot – utóbbiak kétségkívül csoda számba mennek.

Szöllősi György, a szavazást 60. alkalommal kiíró MSÚSZ (Magyar Sportújságírók Szövetsége) elnöke elmondta, hogy 436 voks alapján alakult ki a kategóriák végeredménye, és a dobogósokat – sorrend nélkül – be is jelentette. (Az év góljáról a nagyközönség dönt, s az M4sport.hu-n január 11-ig még lehet szavazni.). Szabó László, a gála kreatívproducere kiemelte, hogy a díjátadások között öt produkcióban 120 fellépőt láthatnak a nézők.

Elhangzott, hogy díszvendégként köszönthetjük a vajdasági származású teniszlegenda Szeles Mónikát és az 1984-es Los Angeles-i olimpia tornaversenyein román színekben négy aranyat szerzett Szabó Katalint.

A rendezők nagyon bíznak benne, hogy ha Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup között mostanában fagyos is a viszony, azért ők is ott lesznek a gálán. Még ha nem is kéz a kézben.

A kategóriák szűkített listája (ábécésorrendben): az Év férfi sportolója: Baji Balázs, Liu Shaolin Sándor, Szatmári András; az Év női sportolója: Babos Tímea, Hosszú Katinka, Márton Anita; az Év edzője: Ambros Martin, Cseh Sándor, Shane Tusup, az Év csapata hagyományos csapatsportokban: férfi-kosárlabdaválogatott, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata, a Szolnoki Dózsa férfi-vízilabdacsapata; az év csapata egyéni sportágak csapatversenyeiben: női kajak négyes, tenisz Davis-kupa-csapat, férfi 4×100-as gyorsúszóváltó.

Az Év fogyatékos férfi sportolója: Boronkay Péter, Osváth Richárd, Velkey Ádám, az Év fogyatékos női sportolója: Biacsi Bernadett, Krajnyák Zsuzsanna, Pap Bianka; az Év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője: Beliczay Sándor, Csamangó Attila és Győrfi Tamás, Feczer Viktor; az Év fogyatékos csapata: női kerekesszékes vívóválogatott, férfi 4×100 méteres atlétaváltó, padlóhoki-válogatott.

Az Év férfi labdarúgója: Gulácsi Péter, Davide Lanzafame, Nikolics Nemanja; az Év női labdarúgója: Csiszár Henrietta, Jakabfi Zsanett, Vágó Fanny; az év legszebb gólja: Csoszánszki Dávid (Gyöngyös) gólja a Siófok ellen, strandlabdarúgás, bajnoki döntő; Joseph Paintsil (FTC) gólja a Videoton ellen, NB I; Szoboszlai Dominik gólja Norvégia ellen, U17-es Eb-selejtező, elitkör.