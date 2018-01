Még várat magára az áttörés

Babos Tímea szoros meccsen kiesett az Australian Open 2. fordulójában

A világranglistának megfelelő eredmény született – röviden így értékelhetjük Babos Tímea búcsú­ját a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokság második for­dulójában. A rangsorban 51. magyar éljátékos szoros csatában, 6:4, 2:6, 6:2-ra maradt alul a 39.-ként jegyzett spanyol Carla Suárez Navarróval szemben. Babos – a selejtezőkkel együtt – huszonötödszörre indult Grand Slam-tornán, de sajnos még beállítani sem sike­rült eddigi legjobb eredményét; eddig egyszer érte meg a 3. fordulót, 2016-ban, a US Openen.

Nemcsak a világranglistán elfoglalt helyezés, hanem a két játékos egymás elleni mérlege okán is Suárez Navarro volt a találkozó esélyese, hiszen korábban háromszor is legyőzte Babos Tímeát. Az első szett ennek megfelelően alakult. Bár a magyar listavezető kezdésként megnyerte az adogatását, később a spanyol teniszezőnő kétszer is brékelt, s 42 perc alatt különösebb nehézség nélkül hozta az első játszmát.

A folytatásban Babos irányított. 2:1-es előnyénél három bréklabdához jutott, s már az elsőt kihasználva 3:1-re ellépett. Az ezt követő szervagémben aztán két bréklabdát is hárítania kellett, de megoldotta, így közel került az egyenlítéshez. A spanyol egyre többet hibázott, 5:2-nél Babos egy remek ütéssel ismét brékelt, ezzel 33 perc alatt kiegyenlített.

A harmadik felvonásban sajnos ismét változott a játék képe, noha szoros játékokkal, de Suárez Navarro elhúzott 4:0-ra, amivel lényegében eldőlt a mérkőzés, amely végül 1 óra 50 percig tartott.

Fotó: Reuters

„Nagyon sajnálom a mai mérkőzést! Az elején a bréklabdáknál talán picit agresszívabbnak kellett volna lennem. De utána Carla szinte hibátlanul játszott. A döntő játszma elején sajnos megremegett picit a kezem, ez végzetesnek bizonyult. De az a lényeg, hogy ebből is tudjak tanulni a folytatásra. Azért valljuk be, nehéz sorsolásom volt Melbourne-ben. Carla sokáig top 10-es játékos volt, az utóbbi időben a sérülése miatt került hátrébb a világranglistán. Ezért nem volt most a kiemeltek között. Most szo­morú vagyok, de bízom benne, hogy idővel azért jobb lesz a kedvem” – nyilatkozta Babos a honlapján.

A magyar játékos női és vegyes párosban még érdekelt a melbourne-i tornán. Fucsovics Márton szintén a 2. fordulóban magyar idő szerint ma hajnalban a 13. helyen kiemelt amerikai Sam Querrey ellen lépett pályára. A tegnapi meccsek lényegében meglepetés nélkül zajlottak, csupán az figyelemre méltó, hogy a férfiaknál harmadik helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrov csak ötszettes csatában tudott továbbjutni az amerikai Mackenzie McDonald ellen.

2. forduló, érdekesebb eredmények. Férfiak: Dimitrov (bolgár, 3.)–McDonald (amerikai) 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6, Rubljov (orosz, 30.)–Bagdatisz (ciprusi) 6:4, 6:7 (5-7), 6:4, 6:2, Cilic (horvát, 6.)–Sousa (portugál) 6:1, 7:5, 6:2, Carreno-Busta (spanyol, 10.)–Simon (francia) 6:2, 3:0-nál Simon feladta, Tsonga (francia, 15.)–Shapovalov (kanadai) 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7-4), 7:5, Kyrgios (ausztrál, 17.)–Troicki (szerb) 7:5, 6:4, 7:6 (7-2).

Nők: Suárez Navarro (spanyol)–Babos Tímea 6:4, 2:6, 6:2, Wozniacki (dán, 2.)–Fett (horvát) 3:6, 6:2, 7:5, Szvitolina (ukrán, 4.)–Siniakova (cseh) 4:6, 6:2, 6:1.