Már nem képregényhős

Hosszú Katinka kihagyja az idénynyitó antwerpeni versenyt

Hosszú Katinka nem indul az évadnyitó versenyen, a hét végi antwerpeni Flanders Cupon. Elérkezett tehát a vízválasztóhoz, amelyre egy héttel ezelőtti írásunkban utaltunk. Egyre több jel árulkodik arról, hogy a háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok úszónő többé nem akarja Iron Ladyként élni az életét, s nem csupán házas-, hanem üzlettársként is szakít Shane Tusuppal.

Mivel el sem utazott Antwerpenbe, ezért már tegnap bizton kijelenthettük, Hosszú Katinka nem vesz részt a ma és holnap zajló Flanders Cupon. Tálcán kínálja magát a magyarázat: az elmúlt hetekben nem a saját maga által korábban diktált mennyiségű és intenzitású edzőmunkát végzett, felkészületlenül nem akar rajthoz állni, de az utóbbi idők történései más kérdéseket is felvetnek. E találgatásokra reflektáltak a megkérdezett szakemberek is.

„Ha Katinka a rövid pályás Európa-bajnokság óta bele sem tette volna a lábát a medencébe, akkor is kacagva megnyerne legalább öt számot, a két vegyest és hátúszásban hármat, s a darabonként ezért járó háromszáz euró felett jó eséllyel elvihetné a relatív legjobb időeredményért járó kétezer ­eurós bónuszt is. Tehát nem a gyenge forma, netán edzetlenség miatt hagyja ki a ­viadalt, számomra teljesen nyilvánvaló, hogy az Iron Corporation körüli hercehurca emészti fel minden erejét” – mondta lapunknak Petrov Iván utánpótlás-szakágvezető.

Ezt támasztja alá az a tegnapi hír is, miszerint véget ért a házaspár egyik közös projektje, az Iron Lady Arcanum nevű képregénysorozat. Ezt a Facebookon kiadott közleményt mindketten megerősítették, igaz, ennek okaként nem házasságuk válságát, hanem a gazdasági racionalitást jelölték meg.

Fotó: Mirkó István

„Számomra különösen sajnálatos ez a tény, mert az én »gyermekem« volt ez a képregény, de be kellett látnunk, hogy a magyar piacon ennek még nincs olyan létjogosultsága, mint Amerikában. A megszűnés hátterében egyértelműen gazdasági okok állnak” – írta Shane Tusup, s tulajdonostársa még nála is tárgyilagosabban fogalmazott: „Minden cég életében vannak időszakok, amikor meg kell vizsgálni az addigi működést, és a gazdasági fejlődés érdekben meg kell hozni bizonyos racionalizálási döntéseket. Sajnálatos a mostani időzítés, mert a kívülállók valószínűleg összekötik más történésekkel, de ezeket a lépéseket, melynek része volt a képregénysorozat megszüntetése is, mindentől függetlenül meg kellett hoznunk a cég érdekében.”

Nos, annál nyilván többről van szó, mint hogy a képregény nem váltotta be a hozzá fűzött reményt, hiszen a közös cég, az Iron Corporation bő hete, az Év sportolója gála másnapján az alkalmazottainak felétől megvált.

Az elhúzódó válság közepette korai lenne latolgatni, Hosszú Katinka milyen új célokat tűz ki, de Sós Csaba szövetségi kapitány szerint attól nem kell tartani, hogy a legismertebb magyar sportoló ne folytatná sikeres pályafutását.