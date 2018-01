Ma is érvényes a jelmondat

Legjobb férfi teniszezőnk a karrierjére koncentrál, jövőre tartja az esküvőjét

Az Australian Open után a belgák elleni Davis-kupa-mérkőzésre koncentrál Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező két éve megálmodta, hogy az idén Roger Federerrel játszik a Rod Laver Arénában, ma már a sportág hatalmas egyéniségei köszöntik az elitben. Fucsovics a négyéves tetoválásáról is beszélt a lapunknak adott interjúban.

– Egy egész ország ébredt hajnalban, hogy láthassa a tévében a Federer elleni mérkőzését. Mennyi jutott el Melbourne-be a felfokozott érdeklődésből?

– Fantasztikus érzés volt megtapasztalni, hogy mennyien szurkoltak nekem otthon. Ahogy rákattintottam az internetre, a legtöbb magyar oldalon olvashattam, hogy hánykor kezdődik a mérkőzésem. És óriási élmény volt hallani, ahogy több magyar ordítja a nevem a Rod Laver Arénában.

– Az edzője, Sávolt Attila említette, hogy amikor két éve meditációs, vizualizációs gyakorlatokat vetett be, ön arról álmodott, hogy 2018-ban Roger Federer ellen játszik az Australian Openen.

– Igen, erről álmodtam, de nemcsak két éve, hanem gyerekkoromban is ez a vágy hajtott előre.

– Nem tűnt idegesnek a Grand Slam-rekorder ellen. Hogy vette le a terhet a válláról az edzője a nagy mérkőzés előtt? A hírek szerint sokat viccelődtek.

– Megjegyezte, hogy igazán meg­kérdezhetném a sorsolás előtt Federertől, mit szeretne: szerválni vagy fo­gadni. Milyen jó lett volna ezzel kizökken­teni! Viccnek jó volt.

– Nem illetődött meg: második szervából ütött ászt a svájci zseninek.

– Nem akarok nagyképűnek tűnni, de ez teljesen tudatos volt a részemről. A Roger Federer szintű egyéniségek ellen nincs más megoldás, váratlant kell húzni. Ez csak helyenként sikerült.

– Ha a pályán töltött időt vesszük, akkor az első győzelme, a moldovai Radu Albot elleni siker volt a legnehezebb az Austra­lian Openen.

– Igen, az első körös győzelmet tartom a legtöbbre, mert végre mérkőzést nyertem egy Grand Slam-tornán, és olyannyira belejöttem, hogy még két meccset nyertem Melbourne-ben, majd jött az a bizonyos, Roger Federer elleni mérkőzés.

– Sávolt Attila szerint a Nicolas Kicker elleni mérkőzése volt a legnehezebb, mert akkor már elér­hető távolságon belül volt Federer.

– Én voltam a favorit, és abban a tudatban léptem pályára, hogy ha sikerül nyernem, akkor Federerrel játszhatok a Rod Laver Arénában, ahol azelőtt még soha nem szerepeltem. Büszke vagyok arra, hogy nagyon profi módon kezeltem ezt a helyzetet.

Fotó: Havran Zoltán

– Ha ki kell emelni egy pillanatot az Australian Openből, melyiket mondaná?

– Talán azt, amikor a Kicker elleni mérkőzés után kinéztem az edzőmre, és azt ordítottam, hogy „Igen, megcsináltam!” Ez annak is szólt, hogy összejött a Federer elleni találkozó.

– A Federer elleni meccs után sokan jöttek gratulálni? Melyik mondatra emlékszik szívesen?

– Novak Djokovics és John McEnroe is hangsúlyozta, hogy végre kifizetődött a kemény munka, és én is megérkeztem a nagyok közé.

– Nincs sok idő a pihenésre. A jövő héten a belgák elleni Davis-kupa-meccsen lesz érdekelt.

– Huszonkét év után játszhatunk újra a világcsoportban. A saját karrie­rem szempontjából fontos lépcsőfok lehet a top tízes David Goffin elleni mérkőzés. Már nagyon várom!

– Tavaly sokat lépett előre a világ­ranglistán, és eljegyezte a barátnőjét. Idén újabb helyeket javított, közelít a top ötvenhez. A barátnője is reménykedhet a kapcsolatuk előrelépésében?

– Most az a legfontosabb, hogy meredeken íveljen felfelé a karrierem. Megbeszéltem a menyasszonyommal, hogy az idén sajnos nem fog beleférni az időbe az esküvő.

– A tévéközvetítés során többször mutatták a tetoválását: „forgive my sins”, azaz bocsásd meg bűneimet. Ezt ma is érvényesnek tartja?

– Négy éve csináltattam, amikor először bekerültem a kétszázötven közé a világranglistán, majd rá egy hétre eltörtem a kezemet, és sokáig nem tudtam edzeni. Igen, érvényes ma is. Abban hiszek, hogy lelkileg tisztának kell lenni ahhoz, hogy jöjjenek a sikerek.