Lionel Messi zokniban is tud gólpasszt adni

A spanyol sajtó szerint a Barcelona a Real Madrid legyőzésével már meg is nyerte a bajnokságot

A szombati rangadó után természetesen mindenütt az volt a téma, hogy a Barcelonától el lehet-e még venni a bajnoki címet.

„Engem ez már nem érdekel, meg sem nézem a meccset. Kizárólag a PSG sorsa izgat, csak azzal törődöm.” Nem nehéz kitalálni, hogy Neymar foglalta össze így viszonyát az El Classicóhoz. A nyárig a Barcelonát erősítő brazil klasszis sokadszorra jelezte a világnak nyegle stílusban, hogy már tökéletesen hidegen hagyja a közelmúltja, és csak a jelenre összpontosít.

Ennek ellenére kár lenne komolyabb összeget tenni arra, hogy tényleg nem nézte meg szombaton, európai idő szerint kora délután napjaink futballjának legjelentősebb klubeseményét. A jelző egyébként nem túlzás, a Real Madrid és a Barcelona összecsapását 182 országban közvetítették élőben, ennek köszönhetően mintegy 650 millió ember látta, ebből 80 264-en a helyszínen, a mad­ridi Bernabéu-stadionban.

Napokkal a mérkőzést követően már nem hat az újdonság erejével, hogy a katalánok 3-0-ra nyertek idegenben, a jobban kezdő házigazdákat szinte letörölve a pályáról a második félidőben. Ezzel tovább növelték az előnyüket a tabellán, mert a közvetlen üldözők – Atlético Madrid, Valencia – kivétel nélkül mind kikaptak. Az ősi rivális Real Madrid csak a negyedik helyen áll, tizennégy pont a lemaradása, ami akkor is tekintélyes hátrány, ha a klubvilágbajnokság miatt egy meccsel kevesebbet játszott, és ezt bepótolva még faraghat rajta.

Fotó: Reuters

A Barcelonát a rajt előtt sokan temették, különösen akkor, amikor a Spanyol Szuperkupát 5-1-es összesítéssel simán elbukta a nyáron, éppen a Real Madrid ellenében – ehhez képest hihetetlen teljesítményt nyújt. Ebben az idényben a topligákban az egyetlen veretlen csapat – a Manchester City a BL-ben összehozott egy vereséget –, a bajnokságban mindössze hét gólt kapott, ugyanakkor 45-öt szerzett, ami bizonyítja, hogy a klub vezetői jót húztak a nyáron Ernesto Valverde kinevezésével a kispadra.

Szombaton több remek teljesítmény is akadt a katalánoknál, és Lionel Messi ezúttal nem is a góljával és a gólpasszával hívta fel elsősorban a figyelmet magára – utóbbit egyébként a jobb cipője nélkül, zokniban „akciózva” adta –, hanem alázatos futballjával. A madridi Mateo Kovacic gyakorlatilag emberfogással követte, ő pedig szorgalmasan fárasz­totta, majd lefutballozta a szerbet.

Messi az 526. gólját szerezte a Barcelona tétmecs­csein, ez eggyel több, mint amennyivel Gerd Müller eldicsekedhetett a Bayern München játékosaként, így már Messié a rekord, ami a mai értelemben vett öt topliga valamely klubjában elért legtöbb szerzett gólt illeti. És még egy rekord: ez volt a 25. találata az El Classicókon – a Real Madrid ellen még egyetlen futballista sem volt ennyiszer eredményes –; ezen a listán egyébként Alfredo di Stefano és Cristiano Ronaldo követi 18, illetve 17 találattal.

A szombati rangadó után természetesen mindenütt az volt a téma, hogy a Barcelonától el lehet-e még venni a bajnoki címet. Ernesto Valverde szerint korai még erről beszélni, Zine­dine Zidane, a madridiak vezetőedzője szerint pedig most szusszannak egyet, aztán erősebben térnek vissza, mint voltak bármikor is. Folytatás másfél hét múlva.

La Liga, 17. forduló, még nem közölt eredmények. Péntek: Betis–Athletic Bilbao 0-2, Espanyol–Atlético Madrid 1-0. Szombat: La Coruna–Celta Vigo 1-3, Real Madrid–Barcelona 0-3, Valencia–Villareal 0-1. Az élcsoport állása: 1. Barcelona 45, 2. Atlético Madrid 36, 3. Valencia 34, 4. Real Madrid 31 (egy meccsel kevesebbet játszott).

Nincs pihenő az olasz bajnokságban sem, a múlt pénteki-szombati fordulóból számunkra az a legérdekesebb hír, hogy a Bolognában Nagy Ádám kezdőként lépett pályára, végig ott is volt, ami ebben a bajnokságban először fordult vele elő. Csapata rögtön nyert is idegenben, bár enyhén szólva is erőltetett lenne összefüggést ke­resni a két tény között…

Serie A, 18. forduló. Péntek: Chievo–Bologna 2-3, Cagliari–Fiorentina 0-1. Szombat: Lazio–Crotone 4-0, Genoa–Benevento 1-0, SPAL–Torino 2-2, Udinese–Verona 4-0, Napoli–Sampdoria 3-2, Sassuolo–Internazionale 1-0, Milan–Atalanta 0-2, Juventus–Roma 1-0. Az élcsoport állása: 1. Napoli 45, 2. Juventus 44, 3. Internazionale 40.