Könnyelmű Sevilla

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében szerda este is két mérkőzést rendeztek, a Sevilla győzött a Leicester ellen, a Porto pedig magát hozta nehéz helyzetbe.

Teljes létszámban is kemény dió a Portónak a Juventus, tíz emberrel viszont szinte feltörhetetlen. A portói stadionban Telles tett azért, hogy ez bebizonyosodjon: a 25. és a 27. percben is durván szabálytalankodott, a második sárga lap természetesen kiállítást ért. Az olasz bajnok végig mezőnyfölényben futballozott, ám csak az első félidő utolsó percében, Dybala kapufájánál állt közel a gólszerzéshez. A folytatásban a Porto célja a kapott gól elkerülése volt, ám ezt nem érte el: előbb Pjaca, majd Dani Alves talált be – mindkettő néhány perccel a becserélése után.

Forrás: Reuters

Sevillában a házigazda nem akart esélyt adni a Leicesternek, az angol bajnok sokáig nem is tudott riadalmat okozni a hazai kapu előtt. A spanyolok egy kihagyott tizenegyessel nyitottak, a 16. percben Schmeichel kapus megfogta Correa büntetőjét, csaknem tíz perccel később azonban már nem védhette

Sarabia hajszálpontos fejesét. A szünet után egy szép kontra végén Correa mégis betalált. A Sevilla több helyzetet is elkönnyelműsködött, ami megbosszulta magát, mert az angol bajnok Vardy révén váratlanul szépített, és ezzel nyílt maradt a továbbjutás kérdése.