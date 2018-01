Ki is a világ legjobb pólósa?

Keszthelyi Rita szombati játéka és hat gólja elvarázsolta a publikumot

Ezen a hétvégén minden összejött az UVSE női vízilabdacsapatának. Nemcsak hogy csoportgyőztesként jutott be az Euroliga legjobb nyolc együttese közé, hanem a Margitszigeten alaposan vissza is vágott a Kinyef Kirisi gárdájának a LEN-Szuperkupa-mérkőzésen két hónapja elszenvedett 10-6-os vereségért. És a G csoport küzdelmeinek mellékszálaként még azon is morfondírozhattunk, hogy vajon ki most a világ legjobb női pólósa: Maggie Steffens vagy Keszthelyi Rita. Még szerencse, hogy mindketten az UVSE-ben vízilabdáznak...

Sok víz lefolyt a Dunán november közepe óta, amikor az orosz szupercsapat 10-6-ra leiskolázta az UVSE-t. Alekszandr Kabanov, a Kirisi veterán olim­piai bajnok szakvezetője azt hangsúlyozta szombaton a Hajósban, hogy a magyar bajnok megerősödött a világ hivatalosan is legjobb játékosával, az amerikai Margaret Steffensszel, az oroszok viszont nélkülözik egyik erősségüket, Jekatyerina Prokofjevát.

Ehhez Benczur Márton, az újpestiek mestere mindig hozzáteszi, hogy igaz, jött Maggie, de két válogatott klasszisunk, Tóth Ildikó és Czigány Dóra szülési szabadságra ment, és még Kisteleki Hanna sem tért vissza a gyermekáldás után.

De mindegy is, mindenkinek azzal kell főznie, amije van – és szombat este Benczurnak ott volt az élete formájában játszó Keszthelyi Rita. Válogatottunk 26 éves csapatkapitánya 12 perc leforgása alatt négyszer „csengetett”, majd amikor 11-5-ös UVSE-győzelemmel befejeződött a meccs, már hat remekbe szabott gól állt a neve mellett.

Fotó: Mirkó István

Karnauk hálójába talált svédcsavarral, emberelőnyből, akcióból, szélről, sőt a világ végéről is a támadóidő lejártának pillanatában. Az embernek a múltból olyan egyéni bravúrok jutottak az eszébe, mint az 1999-es firenzei Eb döntőjében, a Magyarország–Horvátország (15-12) meccsen Biros Péter öt gólja vagy Kásás Tamás mesterhármasa két évvel korábban, a jugoszlávok elleni 3-2-es sevillai Eb-fináléban, netán Kiss Gergely négy gólja a szerbek elleni 2004-es olimpiai döntőben.

„Ugye mondtam, hogy Rita a világ legjobb pólósa!” – jegyezte meg Bíró Attila szövetségi kapitány, bár az is igaz, hogy a pénteki UVSE–Vuliagmeni meccsen (amelyet 12-8-ra nyertünk meg) Steffens parádézott négy találatával.

„Hagyjuk a góljaimat, ez most nem érdekes, sokkal fontosabb, hogy pazarul védekeztünk, nem kaptunk center- és lefordulásgólt. A nagyszerű csapatteljesítményünknek örülök, újólag bebizonyítottuk, hogy nálunk mindenkitől érkezhetnek gólok. Igen, az Euroliga megnyerése a célunk, ehhez még öt meccset kell nyernünk” – mondta a szerénységből is jeles osztályzatot érdemlő Keszthelyi.

Nos, az ötből az első tegnap meg is volt a BVSC ellen (10-8), amelynek végül a negyedik hellyel kellett beérnie a csoportban az UVSE, a Kirisi és a Vuliagmeni mögött. Eközben a barcelonai H csoportból a Dunaújváros – főleg Gurisatti Gréta szenzációs játékával – a Sabadell mögött második helyen jutott tovább, tegnap az Utrechtet lépte le 17-8-ra.

S hogy a férfiak se maradjanak ki a „buliból”: az amerikai szaklap, a Swimming World Magazine körkérdése Vámos Mártont, a Szolnokból az FTC-be átigazolt balkezes bombázót találta 2017 legjobb vízilabdázójának!