Kétgólos hátrányból felállt, de pontokat veszített az MU

A második helyen álló Manchester United kisebb meglepetésre 2-2-es döntetlent játszott a vendég Burnley-vel a Boxing Dayen, az angol labdarúgó-bajnokság hagyományos, december 26-i játéknapján, a 20. fordulóban.

Jose Mourinho tanítványai az egész mérkőzésen nagy fölényben játszottak, az első félidőben azonban semmi sem jött be a csapatnak, míg a vendégek kétszer is eredményesek voltak. A fordulás után a csereként beállt Jesse Lingard hozott változást a hazaiak kapu előtti játékában. A 25 éves futballista két gólt is szerzett – másodszor a 91. percben -, ám ez is csak a döntetlenhez volt elég.

Az MU hátránya így 12 pont a szerdán pályára lépő, éllovas városi rivális Cityvel szemben a tabellán, ugyanakkor a Brightont legyőző Chelsea egy pontra megközelítette az együttest.

Premier League, 20. forduló:

—————————-

Bournemouth-West Ham United 3-3 (1-1)

Chelsea-Brighton 2-0 (0-0)

Huddersfield-Stoke City 1-1 (1-0)

Manchester United-Burnley 2-2 (0-2)

Watford-Leicester City 2-1 (1-1)

West Bromwich Albion-Everton 0-0

Liverpool-Swansea City 5-0 (1-0)

korábban:

Tottenham Hotspur-Southampton 5-2 (2-0)

szerdán játsszák:

Newcastle United-Manchester City 20.45

csütörtökön játsszák:

Crystal Palace-Arsenal 21.00