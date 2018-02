Kétezer önkéntes lemondta a munkát

Egy héttel a téli olimpia megkezdése előtt tegnap egy számukra igencsak kínos fejleményről kellett beszámol­niuk a phjongcshangi házigazdáknak: a rossz munkakörülményekre hivatkozva kétezer önkéntes jelezte, hogy mégsem kíván dolgozni a játékokon. A szervezőknek gyorsan megoldást kell találniuk arra, hogy az önkénteseket szállító transzferbuszok menetideje jelentősen csökkenjen, illetve több pihenőhelyen biztosítsák a megfelelő melegvíz-ellátást, ami egyelőre korlátozott. Az olimpián tizenötezer önkéntes munkájára számítanak, akiknek a jelenléte elsősorban a sajtóközpontban és a két olimpiai faluban kulcsfontosságú.

A phjongcshangi hegyi, valamint a kangnungi tengerparti faluban rendben mennek a dolgok. Előbbiben Rju Szeung Min, a 2004-es athéni olimpia asztalitenisz-bajnoka a „polgármester”, aki büszkén számolt be arról, hogy a bankok, postahivatalok, vegyesboltok és mosodák mellett virágüzletek, szépségszalonok, mi több, imaházak is várják a versenyzőket. „Aggódtam a hűvös időjárás miatt, de a melegvíz-szolgáltatással és az apartmanok fűtési rendszerével sincs gond” – szögezte le a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságában is tevékenykedő Rju Szeung Min.

Az észak-koreai sportolók ugyanakkor szomorkodhatnak, mert vélhetően nem kapják meg az 1100 dollár értékű, külsejében speciálisan az ötkarikás játékokra tervezett Galaxy Note 8 típusú okostelefont, amellyel a Samsung meglepi a sportolókat. Az ENSZ-nek az észak-koreaiakkal szemben érvényben lévő gazdasági szankciói ugyanis a luxuscikkekre és sportfelszerelésekre is vonatkoznak… Idekapcsolódó hír, hogy a jégkorongtornán a válogatottak a Nike felszerelésében játszanak, ám a dél-koreaiak és az észak-koreaiak közös csapatának az amerikai sportszergyártó cég visszakozása után egy kevésbé ismert finn cég készíti a mezeket.

Fotó: MTI/EPA/Valdrin Xhemaj

Az olimpián egyébként több mint 270 ezer belépőjegy még gazdára vár, emiatt a szervezőbizottság vezetője, Li Hi Pom sürgős intézkedéseket szorgalmazott. Egyelőre az 1,07 millió belépő 74,8 százalékát, vagyis 799 ezer darabot adtak el, de a drágábbak többsége nem kelendő. A sporteseményekre néhány jegy több mint egymillió vonba (232,5 ezer forint) kerül, a jövő pénteki megnyitóünnepségre pedig a legdrágább helyért 1,5 millió vont kell fizetni. Li Hi Pom úgy vélekedett, hogy a jegyeladások növekedni fognak, miután az olimpia megkezdődik, és emlékeztetett, hogy a 2010-es vancouveri és a 2014-es szocsi téli játékokon is nehéz volt eladni a magas árkategóriá­jú belépőket.

A jegyértékesítés kezdeti szakaszában eleve nem a szervezők várakozásainak megfelelően alakultak a mutatók, hiszen november végén még nem érték el az ötven százalékot. Ám a házigazdák türelemre intettek, mondván: honfitársaik híresek arról, hogy mindent az utolsó pillanatban intéznek el. Ennek megfelelően a jegyértékesítés karácsonykor már 61 százalékos volt.