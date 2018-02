Keserédes ezüstérmek után

A Kékessy, Király és Regőczy, Sallay kettősnek is arany járt volna

Magyarország az eddigi huszonkét téli olimpia egyikéről sem hiányzott, ám egyszer megesett, hogy csupán egyetlen versenyző alkotta a „csapatunkat”. Aranyérmünk egyelőre nincs a téli ötkarikás játékokról, versenyzőink eddig két ezüstöt és négy bronzot szereztek, ám bizakodhatunk, hogy a pénteken kezdődő phjongcshangi seregszemlén ezen a statisztikánkon javíthatunk.

Hazánkat az első, a franciaországi Chamonix-ban, 1924-ben rendezett téli olimpián négy síelő képviselte, és Németh Ferenc előtt kalapot emelhetett a közvélemény. Élete első 50 km-es sífutóversenyén a dolgozótársaitól összegyűjtött felszerelésben, mínusz 17 fokban huszadik lett a 33 induló közül. Elzarándokolt az Alpokba a sokoldalú Szepes Béla is.

Magyarország első síugró bajnoka, kora kiváló karikaturistája az 1928-as amszterdami nyári olimpián gerelyhajításban ezüstérmes lett, Chamonix-ban azonban a 18 km-es sífutást és így az északi összetettet is feladta.

Az 1928-as, St. Moritz-i olimpián a jéglabdáról a jégkorongra két évvel korábban áttért válogatottunk bemutatkozása nem volt zajos siker, mindhárom meccsét elvesztette, így az utolsó, 11. helyen végzett.

A téli olimpiákon hokisaink még kétszer szerepeltek: 1936-ban hetedikek lettek tizenöt csapat között, ekkor két meccset nyertek is, a belgákat 11-2-re verték, 1964-ben viszont megint csupa vereség és az utolsó, ekkor a 16. hely jutott nekünk. És a Szovjetunió ellen 19-1-es zakó.

Műkorcsolyázásban ellenben hosszú éveken keresztül mindig akadtak klasszisaink. 1932-ben, Lake Placidben a tengerentúlra közadakozásból eljutott Rotter Emília, Szollás László duó bronzérmet szerzett, majd négy évvel később Garmish-Partenkirchenben ugyancsak a harmadik helyen végzett.

Fotó: MTI/Petrovics László

„A Lake Placid-i olimpián már lemezről, hangszórókból szólt a zene, de itthon a Vajdahunyad váránál a katonazenekar játszott. Megesett, hogy Horthy kormányzó úr is kijött egy-egy versenyre. Mondta, hogy mennyire csodál bennünket, mert ő is szeret korcsolyázni, s így tudja, hogy ez nem is olyan könnyű” – mesélte e sorok írójának anno a 2003-ban, 97 éves korában elhunyt Rotter Emília, akit élete végéig nyomasztott, hogy kezet fogott Adolf Hitlerrel, erről évtizedekig még családjának sem beszélt.

1948-ban a Kékessy Andrea, Király Ede páros ezüstérmes lett, az 1952-es és az 1956-os olimpiákon pedig a Nagy Mariann, Nagy László testvérpár a harmadik helyen zárt.

Legutóbbi érmünk pedig már jégtáncban született, 1980-ban a Regőczy Krisztina, Sallay András kettős szerzett ezüstöt. Még a pártatlanok szerint is arany járt volna neki, miként korábban Kékessyéknek, de a pontozásos sportágakban bizony nem mindig a legjobbak nyernek…

A Kékessy, Király duónak a nyugati pontozók tettek keresztbe, hogy egy belga páros nyerjen, Regőczy-éknél pedig a szovjet ítész. A szovjetek előre kiszámolták, hogy ha a kűrben az ő pontozójuk az akkori pontszámításban a mieinket csak a harmadik helyre sorolja, akkor a Natalja Linicsuk, Gennagyij Karponoszov kettős lesz az olimpiai bajnok. S hiába tüntetett a közönség, így is történt. Nagy dolog volt az ezüstérem is, de keserédes ezüst lett…

Az 1956-os olimpiát nem rendezték tőlünk messze, Olaszországban, Cortina d’ Ampezzóban, de itt csak a Nagy testvérpár képviselte a színeinket. 1972-ben, Szapporóban azonban még kisebb volt a magyar csapat: Japánba egyedül Almássy Zsuzsa utazott el, és végzett az ötödik helyen.

2002-ben a négy olimpiára kijutott Sebestyén Júlia a nyolcadikként zárt, azóta pedig a rövid pályás gyorskorcsolyázóink szállítják a helyezéseket. 2006-ban Huszár Erika negyedik, Knoch Viktor pedig ötödik lett 1500 méteren, 2010-ben a női váltónk az ötödik, Huszár 1500-on a hatodik, legutóbb pedig Szocsiban női váltónk a hatodik helyen végzett.

Phjongcshangban pedig a mieink a világbajnok Liu Shaolin Sándorral, a vb-ezüstérmes Liu Shaoanggal, valamint az egyaránt vb-ezüstérmes férfi és női váltónkkal még előrébb juthatunk.