Iron Miss

Olvasom a Hosszú-rajongók Facebook-bejegyzéseit, minden második komment azon sajnálkozik, hogy mi lesz szegény Katinkával most, hogy repedezni látszik az Iron Corporation homlokzata, s ha még nem is válófélben van az álompár, de – ahogy azt maga a háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok úszófenomén is elismerte a közösségi hálón megosztott nyílt levelében – házasságuk Shane Tusuppal nehéz időszakon megy keresztül.

Nos, a facebookos sopánkodások, már-már részvétnyilvánítások tökéletesen leképezik a magyar társadalom erősen hímsoviniszta jellegét. Ha egy házasság zátonyra futott, akkor csakis úgy történhetett, hogy a férj megcsalta a feleségét – pedig tapasztalt, sokszoros férjként bátran kijelenthetem, a képlet ennél jóval bonyolultabb. Olyannyira, hogy ne sajnáljuk feltétlenül az Iron Ladyt, könnyen lehet, hogy ő akar státust váltani, és Iron Ladyből Iron Miss lenni.

Ha az embernek versenyszerűen úsznak a gyermekei, akkor történelmi léptékkel mérve másodpercek alatt a fülébe jutnak a legfrissebb pletykák. Például az, hogy Hosszú Katinkát az ünnepek előtt férje nélkül látták a Zürichbe tartó repülőgépen, amint azt a Bors is megszellőztette. De azt már nem, hogy bár valóban Tusup nélkül, mégsem egyedül utazott a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a svájci légikikötőbe, hanem egyik klubtársával, aki a november–decemberi ázsiai világkupa-versenyeken, sőt a koppenhágai rövid pályás Európa-bajnokságon is ott volt s versenyzett, bár a termetes fiatalember nem hagyott maradandó nyomot maga után a viadalok jegyzőkönyvében. Akkor nem értettük, mit keres az illető egy Európa-bajnokságon, utólag azonban helyükre kerülnek a mozaikdarabkák.

Mint ahogy Hosszú Katinka rokonszenves, felszabadult, már-már cserfes koppenhágai viselkedése is új értelmet nyert az azóta történtek fényében. Az Iron Lady a Royal Arenában nem a kötelező sablonokban fogalmazó robot volt, hanem a boldog, vidám régi Katinka, a bajai úszólány.

Vagy talán a terhessé vált házasság béklyójából szabadulni vágyó szerelmes fiatalasszony? Az embernek óhatatlanul G. B. Shaw Pygmalionja villan be irodalmi párhuzamként. Higgins professzor hibátlan oxfordi kiejtéssel társalgó dámát farag Elizából, a trágár vásárcsarnoki virágáruslányból, ám közben lépten-nyomon megalázza szerencsétlent. Mígnem a kikupálódott lány beleszeret az ifjú Freddybe, s akkor a tanítványába belebolonduló Higgins már hiába kapkod a veszett fejsze nyele után.

Bizony, bizony, két dudás nem fér meg egy csárdában…