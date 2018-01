Hosszú Katinkáékra várva

Szeles Mónika adja át a női győztes díját ma este az Év sportolója gálán

Ha már egyszer egy színház – nem is akármelyik, a Nemzeti – a 60. Év sportolója díjátadó gála színhelye, talán nem stílustörés egy híres dráma parafrázisával felvezetni az eseményt: Katinkára várva.

Tagadhatatlan, s ennek nem biztos, hogy örültek a gála szervezői, a hetek óta bonyolódó Hosszú Katinka–Shane Tusup-szappanopera óhatatlanul tematizálja a 2017-es esztendő legjobb magyar sportolóinak a megszokottnál is nagyobb érdeklődéssel várt sztárparádéját.

Fotó: Katona Vanda

Ott lesznek vagy nem lesznek ott?

Az esemény jogtulajdonosa, a Magyar Sportújságíró-szövetség, illetve annak elnöke, Szöllősi György nem túl meggyőző, mégis bizakodó SMS-t küldött szerkesztőségünknek, amelyet szöveghűen idézünk: „Remélem, igen.” Nos, mi is reméljük, már csak azért is, mert Hosszú ötszörös győztes a nőknél, s idén is elsöprő favorit, a Duna Arénában megszerzett két vb-aranyérmének hála. S aki majd átadja neki a díjat – ez már nem is titok –, szintén legalább akkora csillag: Szeles Mónika, az újvidéki születésű teniszező, összesen kilenc Grand Slam-torna egyéni bajnoka.

A ma már 44 éves egykori tinisztár tegnap reggel az M4 Sport Sportreggeli című műsorában arról beszélt, hogy örömmel tett eleget a felkérésnek. „Mindig szeretek visszajönni Budapestre, örülök, hogy én adhatom át a díjat, amelyért ebben az évben is nagy versengés van” – jelentette ki az exjátékos.

Szeles kétszer is az év nő sportolója volt – az egész világon! –, így nem lehet eléggé hangsúlyozni, mekkora megtiszteltetés, hogy díjátadó lesz a gálán. „Fantasztikus, hogy a mostani generáció tovább bír játszani, például Federer vagy Serena és Venus Williams is. Ez sokkal egészségesebb, mint ahogyan az én pályafutásomban volt, amikor a legjobb eredményeket 16-18 éves korunkban értük el” – jellemezte napjaink teniszét Szeles. Hozzátette: még mindig élvezi nézni és játszani a fehér sportot, és szívesen visszanézi a meccseit, bár már negyedannyira sem tudja megütni a labdát, mint egykor.

Az is tagadhatatlan, hogy az edzőknél a háromszoros győztes Shane Tusup idén is ott van az esélyesek között, csakhogy ez szubjektív szavazás, és ellentmondásos habitusa miatt a 29 éves kaliforniai nem túl népszerű a szavazó újságírók körében.

A gála műsorvezetője idén egyedül Berkesi Judit, a gálát közvetítő M4 Sport riportere lesz – tavaly még Kovács „Kokó” Istvánnal kettesben konferált –, a tulajdonképpeni házigazda pedig Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója. „Idén harmadszor biztosítjuk a helyszínt ehhez a felemelő és magasztos eseményhez, és nem csupán üres szólam a részünkről, hogy óriási megtiszteltetés ez a színházunknak – mondta lapunknak a direktor, akinek két fia is ígéretes labdarúgó-tehetség.

– Színházunkban estéről estére hősök szerepét játszó művészeket láthat a közönség, az Év sportolója gálán azonban igazi hősökkel találkozhatunk, s ez azért jókora különbség.”

A műsor – mivel ez a 60. Év sportolója választás – a hatos szám jegyében zajlik majd, s a Nemzeti olyan korszakos művészei is fellépnek, mint Udvaros Dorottya vagy Cserhalmi György. S hogy még ki, az maradjon a rendező meglepetése.