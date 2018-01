Fölényesen nyert a Ferencváros

A Ferencváros nyolc góllal legyőzte a montenegrói Buducnost Podgorica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulójában, vasárnap Dabason.

Eredmény, női BL, középdöntő, 1. forduló, 2. csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria – Buducnost Podgorica (montenegrói) 34-26 (19-18)

a Ferencváros gólszerzői: Van der Heijden 7, Kovacsics, Pena, Lukács 5-5, Márton G. 4, Háfra 3, Schatzl, Mészáros, Snelder, Jovanovic, Hornyák 1-1

A vendégek kezdtek jobban (2-4), ám ezt követően sorozatban négy gólt dobott az FTC. A folytatásban a gyors támadások végén mindkét oldalon pontatlanul céloztak a játékosok, majd Elek Gábor vezetőedző első időkérése után, a 19. percben már három találattal vezetett a Buducnost (9-12).

A házigazdák ismét egyenlítettek, és mivel az első félidő utolsó 75 másodpercében háromszor is betaláltak, a szünetben – hosszú idő után – ismét előnyben voltak (19-18).

A második felvonás elején is folytatódott a gyors, időnként kapkodó játék. Ebben a Ferencváros bizonyult jobbnak, így a meccs során először vezetett négy, majd hat találattal (26-20). A szünet után Szikora Melinda váltotta Bíró Blankát a kapuban, s remek teljesítménnyel mutatkozott be, 11 perc alatt csak két gólt kapott.

Tíz perccel a vége előtt eldőlt a találkozó, mert az FTC támadásban és védekezésben is jóval hatékonyabb volt, ezzel elbizonytalanította ellenfelét. A különbség végül csaknem a tizet is elérte, mivel a montenegróiak csupán nyolc gólt lőttek a második félidőben.

A Buducnost legeredményesebb játékosa Djurdjina Jaukovic volt, aki 12 lövésből hat gólt szerzett.

A Ferencváros egy hét múlva a francia bajnokságot veretlenül vezető Metz otthonában folytatja szereplését a BL középdöntőjében.

A csoport állása: 1. Vardar Szkopje (macedón) 10 pont, 2. FERENCVÁROS 6 (150-139), 3. Metz (francia) 6 (125-122), 4. Buducnost Podgorica 4, 5. SG BBM Bietigheim (német) 2 (124-138), 6. Thüringer HC (német) 2 (120-141)

pénteken játszották:

1. csoport: CSM Bucuresti (román)-Győri Audi ETO KC 28-22 (13-11)